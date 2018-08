Politiet i Oslo opplyser på Twitter at det har vært en ulykke i sørgående retning Vålerengtunnelen fredag formiddag. Ulykken skjedde da en lastebil «sakset» og kjørte inn i tunnelveggen.

Politi og ambulanse er på stedet, og politiet opplyser at to personer blir ivaretatt av ambulansepersonell. Den ene har smerter i brystet og et lite kutt i hodet.

– Det virker som om det går bra med de to som har sittet i lastebilen, og situasjonen fremstår ikke som om det dreier seg om alvorlig personskader, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Det var ingen andre kjøretøy involvert i ulykken.

Ved 13.15-tiden opplyser politiet at traileren er på vei ut av tunnelen.

– Tunnelen vil fremdeles være stengt, siden det vil ta litt tid å få stedet ryddet, sier Skott .

#Oslo Vålerengtunellen sørgående retning. Trafikkulykke. Uklart skadeomfang. Skaper store trafikale utfordringer. En lastebil skal være involvert. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 10, 2018

Tunnelen er stengt i sørgående retning, og det er omkjøring rundt Galgeberg.

Politiet jobbet etter ulykken med å slippe ut rundt 100 biler som sto fast i tunnelen bak skadestedet. Ved 12.50-tiden var alle bilene dirigert ut.

Skott sier politiet foreløpig ikke har noen mistanke om uaktsom kjøring, men at Statens havarikommisjon rutinemessig er varslet om ulykken.