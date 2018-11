Etter tre uker i Norge setter USS Iwo Jima kursen tilbake mot Florida fredag. I Norge har skipet deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture.

Tirsdag ankom det Oslo på en høflighetsvisitt.

– Vi har vært mye i Middelhavet og Karibia. Det er første gang vi er så langt nord. Vi har faktisk vært helt opp til polarsirkelen, sier Joseph O’Brian, kaptein på USS Iwo Jima.

Fakta: USS Iwo Jima Et amfibiekrigsskip i WASP-klassen. Har vært i tjeneste i det amerikanske sjøforsvaret siden 2001. Skipet er på hele 257 meter. Det er amerikanske Ingalls Shipbuilding som har bygget det. Det har en toppfart på 22 knop (41 km/t). Skipet er kalt opp etter slaget på Iwo Jima i Japan under andre verdenskrig.

Og det er ikke småtteri han har hovedansvaret for.

Skipet er 257 meter langt. Akkurat nå har det nesten 2000 soldater om bord, men har kapasitet til ytterligere 1000.

På dekk står 16 luftfartøy klare til kamp. Samtlige har vært i luften under øvelsen.

I tillegg har skipet tre store landgangsfartøy som både kan gå på land og vann. Derfor trenger ikke skipet å legge til kai for å sette av soldater.

Hjemme om tre uker

Av de 2000 soldatene som er om bord, tilhører 1000 skipets faste besetning.

Resten tilhører US Marines (marinekorpset). De blir satt av underveis før skipet ankommer sin base i Jacksonville i Florida.

– Jeg er nok verdens største uber-sjåfør, ler kapteinen som tok over sjefsstolen i september i fjor.

Dette illustrerer også hva en av skipets viktigste oppgaver er: Å transportere tropper og utstyr fra andre enheter til øvelser og krigsregioner.

Hele 13 av de 16 luftfartøyene om bord tilhører US Marines.

Kapteinen regner med at turen fra Oslo til Florida vil ta tre uker. Dette er besetningen glad for.

– Jeg er blant de første som skal gå av. Håper jeg rekker bursdagen til sønnen min 1. desember, smiler kaptein Clay Groover fra Texas.

32-åringen har vært i forsvaret i åtte år, og er på sin første tur til Europa. Han gikk om bord for seks uker siden.

– Jeg har blant annet vært i Irak. Sånn sett er Oslo noe helt annet.

Som en liten by

Krigsskipet er som en liten by, med eget sykehus med plass til 500 pasienter, postkontor og tre store kjøkken.

Da Aftenposten var på besøk torsdag morgen, ble det jobbet iherdig på kjøkkenet for å gjøre klar til en mottagelse for 400 personer.

Det er mye å gjøre på oppvasken etter at nesten 2000 soldater har drukket og spist.

– Alt du kan regne med på et sykehus på land, finner du her, forteller radiolog Patrick Coke.

– Vi har seks leger om bord når vi er ute og seiler. Tre av disse er kirurger. I tillegg har US Marines egne leger. Her har vi 450 blodposer som ligger klare. Hvis det oppstår en krise, så er 10 prosent av besetningen godkjent for å gi blod med en gang, forteller Coke.

Det er også eget tannlegekontor om bord.

Rossik James har vært om bord på USS Iwo Jima siden 20. september. Nå gleder han seg til hjemturen. Han er seaman, noe som omtrent tilsvarer ledende visekonstabel i Sjøforsvaret - eller visekorporal i Hæren.

Helikopter med plass til 40

Det er ikke bare skipet som er stort. Helikoptrene som står på dekk, er også blant de største.

Kaptein Groover viser stolt frem CH-53E Sea Stallion, som har plass til 40 passasjerer. Det står fire slike på dekk.

De står ved siden av fire Bell Boeing V-22 Osprey. Luftfartøyet har en 12-meter tilrotor på hver vinge. Det kan ta av og lande vertikalt som et helikopter og fly som et vanlig propellfly.

Også USS Harry Truman har deltatt på NATO-øvelsen, men det kommer ikke til Oslo.

Mens USS Iwo Jima er et amfibisk landingsskip som skal ilandsette og støtte bakkestyrker på fiendtlig territorium, er Harry Truman et hangarskip på 333 meter som er tilrettelagt for jagerfly.

Sistnevnte er atomdrevet, mens USS Iwo Jima går på diesel.

Over 20 store og små kjøretøyer er om bord på USS Iwo Jima. Her er det korporal Margaret Gale som viser frem kjøretøyene til US Marines.

Første gang utenfor USA

Alle Aftenposten snakker med om bord, har bare lovord å si om Oslo.

– Jeg har besøkt ordføreren og Akershus festning. Jeg synes dere har en fin by. Alt virker så nært her. Jacksonville er mye mer spredt. Vi hadde håpet å se snø her, men det tror jeg ikke kommer, smiler kaptein O’Brian (t.v.).

For korporal Margaret Gale (t.h.) fra Illinois er turen til Oslo ekstra stas. Hun er på sin første utenlandsreise.

– Oslo er den fineste byen jeg har vært i hittil, sier Gale som har vært i forsvaret i to år.