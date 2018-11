- I forbindelse med at en polititjenestekvinne var på skolen for en samtale, ble hun oppmerksom på et slagsmål mellom elever. Da hun forsøkte å avslutte slåssingen ble hun selv utsatt for vold, opplyser politiet på Twitter.

Ifølge Dagbladet ble det tatt kvelertak på politikvinnen.

Ifølge politiet er tre elever mistenkt i saken, og de tre er tatt inn til avhør.

Politiet meldte om hendelsen like etter klokken 13 onsdag ettermiddag.