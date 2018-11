Frelsesarmeen mener «fristed» for Oslos rusmisbrukere er en dårlig idé

Mandag skrev Aftenposten at Oslo-politikerne jobber med å ordne et «fristed» for byens narkomane.

– Jeg mener at det er en dårlig idé, og vi opplever ikke at det er et ønske fra rusmisbrukerne selv heller.

Det sier Frode Woldsund, regionleder for Frelsesarmeens rusomsorg.

– I et sånt område er det ikke bare tunge rusmisbrukere som frekventerer, men også selgere og andre. Det blir mye vold og ugreier i sånne åpne miljøer, så det må uansett følges veldig tett opp, med politi til stede og så videre.

Han har derfor heller ikke lyst til å peke på hvilke steder som ville egnet seg som fristed.

De to stedene som ble nevnt i mandagens sak, var Elgsletta ved Hausmanns gate og Torshovdalen. Førstnevnte er uaktuelt siden det ligger nærme et par skoler.

Vil heller styrke etablerte organisasjoner

Det er fortsatt uklart hva et «fristed» betyr og hvordan det skal reguleres.

Woldsund har selv vært tett på prosessen, men har ikke fått noen indikasjoner fra Oslo-politikerne på hvordan et sånt område skal reguleres.

– Det er mye rykter rundt hva som skal skje med dette fristedet, men lite konkret, sier han.

Woldsund mener heller at man skal bruke ressursene på organisasjonene som tar seg av og hjelper rusmisbrukerne.

– Vi har flere væresteder som rusmisbrukerne kan oppholde seg på gjennom blant annet Kirkens Bymisjon, Blå Kors og Frelsesarmeen, så man kan heller styrke dem og bruke dem mer.

Positiv til tverrpolitisk løsning

Per Morten Clausen, avdelingsdirektør i Kirkens Bymisjon i Oslo, vet foreløpig heller ikke mye om hva et «fristed» innebærer. Derfor vet han heller ikke om fristedet er en god løsning.

– Det er jo litt vanskelig å ta stilling til noe vi ikke vet hva betyr, sier Clausen.

Men han synes det er spennende at det er tverrpolitisk enighet om å finne en løsning og sier at Kirkens Bymisjon gjerne går i dialog med kommunen og politikerne om hvordan et sånt område kan se ut.

– Politikerne engasjerer seg i den åpne rusarenaen i Oslo og viser at de er opptatt av å finne løsninger som både ivaretar de som oppsøker rusmiljøet og byen ellers, og det gjør vi også, sier Clausen.