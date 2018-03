– Vi driver fremdeles med slukningsarbeid og har god progresjon, men det er vanskelig å si når brannen blir slukket, sier Lars Magne Hovtun, vakthavende stabssjef ved Brann- og redningsetaten til Aftenposten ved 09.30-tiden fredag.

Han forteller at det brenner i blant annet papp og plast.

– Det er mye sammenpresset papp. Vi må derfor åpne plastballene, legge disse utover gulvet og dynke de med vann. Dette for å være sikker på at brannen blir slukket, sier Hovtun.

Til dette bruker de gravemaskiner og hjullastere som tilhører Norsk Gjenvinning. I tillegg er to brannbiler til stede på anlegget fredag formiddag.

Brent i ett døgn

Politiet og brannvesenet fikk melding om brannen i anlegget til Norsk Gjenvinning klokken 9.38 torsdag.

Brannen var så kraftig at røyken kunne ses over store deler av byen, og på Nakholmen i Oslofjorden falt det svarte papirbiter ned fra himmelen, meldte NRK. Først langt utpå ettermiddagen begynte brannvesenet å få kontroll.

På grunn av et tak som delvis har rast, har det vært utrygt for brannmannskaper å skulle ta seg inn og slukke det som brenner under.

– Det har vært en utfordring med sikkerheten til mannskapet vårt, men nå har vi stor effektivitet i å få tak i det som brenner og få slukket det som er der, sa brigadesjef Tor Arne Elvrum i Oslo brann- og redningsetat til NTB klokken 5.15.

– Norsk Gjenvinning har stilt med maskiner som gjør arbeidet mye enklere. Det er tjukke sammenpressede klumper med papir som brenner, så når vi spyler dem, så går ikke vannet gjennom, men renner bare av. Men ved hjelp av maskinene henter de ut ballene og deler dem opp, slik at mannskapet lettere kan slukke dem, forklarer Elvrum til NTB.

Flere hundre tusen liter vann

Dagen etter brannen startet kan Lars Magne Hovtun fortelle at brannvesenet hittil har brukt flere hundre tusen liter vann i slukningsarbeidet. I tillegg til Oslos to tankbiler deltok to tankbiler fra nabokommuner i slukningsarbeidet.

– Vi brukte mer vann enn det rørledningene ved brannstedet kunne gi oss. Derfor måtte tankbilene hente vann fra brannhydranter andre steder i nærheten, sier Hovtun.

Røyken fra brannstedet var ifølge Hovtun svært giftig.

– Det er viktig at publikum lukker vinduer og ventiler for å unngå å bli eksponert for giftig røyk fra slike branner. Det kan være helseskadelig.

Trafikale utfordringer

Fredag morgen meldte politiet om at sperringer rundt brannstedet skapte noen trafikale utfordringer. Politiet dirigerte trafikken på stedet en stund og fikk kontroll over trafikken.

– Det er godt skiltet på stedet og trafikken går bra akkurat nå, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand meddele ved 10-tiden.