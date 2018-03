Det melder Oslo politidistrikt på Twitter. Til NRK opplyser politiet at skytingen fant sted i et garasjeanlegg.

– Vi har alt av tilgjengelig mannskap på stedet. Det er alvorlige skader. Det er for tidlig å si noe mer, sier Øyvind Torgersen ved Kriminalvakten til VG.

#Oslo Det har vært en hendelse på Bjørndal hvor en person er skutt. Uvisst skadeomfang på vedkommende. Vi jobber på stedet - vil komme tilbake med mer når vi har det. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 12, 2018

Natt til mandag ble tre personer siktet for en skyteepisode på Lambertseter. Ingen ble skadet. Politiet har ikke noen opplysninger om at det er en sammenheng mellom disse to skyteepisodene.

Saken oppdateres.