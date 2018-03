En mann ble alvorlig skadet etter å ha blitt skutt i et garasjeanlegg i Seterbråtveien på Bjørndal. Hendelsen fant sted tidlig mandag morgen.

– Han var bevisstløs, og det ble igangsatt livreddende tiltak frem til ambulansen kom. Han ble kjørt til Ullevål sykehus, og tilstanden er kritisk, sier innsatsleder Brian Skotnes på stedet.

Politiet tror ikke mannen hadde ligget der lenge da de fant ham. Store politistyrker leter i området, sammen med politihelikopteret.

– Skadene hans er forenlig med skytevåpen og muligens annen vold.

Audun Braastad/NTB scanpix

#Oslo Det har vært en hendelse på Bjørndal hvor en person er skutt. Uvisst skadeomfang på vedkommende. Vi jobber på stedet - vil komme tilbake med mer når vi har det. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 12, 2018

Hans O. Torgersen/Aftenposten

Usikre på om det har sammenheng med annen skyteepisode

Natt til mandag ble tre personer siktet for en skyteepisode på Lambertseter. Ingen ble skadet.

Så langt er det ikke bekreftet at det er en sammenheng mellom de to episodene, men politiet utelukker det ikke.

– Vi holder alle dører åpne. Det er naturlig å tenke at det kan ha en sammenheng. Vi etterforsker bredt, og jobber med de mulighetene vi har for å finne ut hva som har skjedd her.

Mannen bor i nærområdet og hadde et utenlandsk legitimasjonskort på seg da han ble funnet.

Saken oppdateres.