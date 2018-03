Hvert år deltar restauranter over hele kloden i arrangementet ved å servere et måltid inspirert av fransk kokkekunst på samme dag over hele verden. I år lager 3000 kokker i 150 land fransk vri på menyen.

Goût de France ble lansert i 2015 av det franske utenriksdepartementet i samarbeid med stjernekokken Alain Ducasse. Det hele er inspirert av den franske mesterkokken August Escoffiers (1856–1935), som lanserte ideen å servere den samme menyen på samme datoen i byer rundt om i verden for så mange gjester som mulig.

I Norge blir det franskinspirert på en rekke spisesteder fra Kristiansand til Tromsø. Også kokkeelevene på Rå videregående skole i Tromsø serverer fransk mat til innbudte gjester for å feire fransk gastronomikunst.

Indrelid Trygve

Hele 11 spisesteder i Oslo er med, blant annet Bent Stiansens gourmetrestaurant Statholdergaarden. Stjernekokken er norsk ambassadør for Goût de France og den første nordiske vinner av det uoffisielle verdensmesterskapet i kokkekunst, Bocuse d’Or i 1993. Statholdergaarden i Oslo har en stjerne i Michelin-guiden.

– Mitt forhold til fransk kjøkken er langt og kjærlig, sier Stiansen, som satser på et fint samspill mellom det franske og det norske kjøkken i sin restaurant denne dagen.

Disse spisestedene er med på Goût de France:

Oslo: L’Ardoise, BA 53, Brasserie Blanche, Brasserie France, Brasserie Hansken, Cru Vin & Kjøkken, Grefsenkollen, Klosteret, Statholdergaarden, Theatercaféen og Vaaghals.

Bærum: Strand restaurant

Skien: Jacob & Gabriel Folkegourmet

Sandefjord: Smak Brasseri

Arendal: Steenhuset

Kristiansand: Le Monde restaurant

Trondheim: To Rom og Kjøkken, Kalas & Canasta

Troms: Restaurant Smak, Rå videregående skole