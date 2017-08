Stortings-rockeren fra Groruddalen slår til med ny video

– Det er ikke tilfeldig at den kommer under valgkampen, men dette er ikke primært et forsøk på å vinne stemmer, det er et forsøk på å sette et viktig tema på dagsordenen. Målet mitt er å skape oppmerksomhet om viktige temaer ved å bruke musikk på en uhøytidelig måte, sier Jan Bøhler.

Han er opptatt av ungdom som faller utenfor. Han er opptatt av at det enkelte steder i Oslo er mer enn 40 prosent som ikke fullfører videregående skole.

Vil ha skjerpet kamp mot skolefrafall

– Og da faller de ofte ikke bare ut av skolen, faren for at de faller helt utenfor samfunnet er veldig stor. Da blir de utsatte og står i fare for å havne i rusmisbruk og dårlige miljøer. Det er ille for dem, og det er dyrt for samfunnet. Derfor må vi sette inn ressurser på å redusere frafallet. Regjeringen har i stedet fjernet tiltakspengene for 16-18-åringer. De hjalp mange til å komme inn i arbeidslivet eller tilbake på skolen. Det er bra at regjeringen er opptatt av tidlig innsats i barnehager og småskole, men det betyr ikke at man kan la ungdom som faller utenfor i videregående gå for lut og kaldt vann, sier Bøhler, som vet hva han snakker om.

– I ungdommen gikk jeg arbeidsledig i en periode. Ikke lenge, bare noen måneder, men lenge nok til at jeg kjente på følelsen av å være utafor. Det var da jeg bestemte meg for å jobbe med ungdom, sier ungdomsarbeideren, som har sittet på Stortinget siden 2005. Og som har vært opptatt av musikk i hele sitt liv.

Her kan du se flere av Jan Bøhlers videoer. Denne handler om da Karl XII ble stoppet på Ellingsrud. Og her er hans hyllest til Groruddalen.

– Spesielt er jeg opptatt av sammenhengen mellom ord – poesi – og musikk. Det har jeg til og med jobbet litt med på universitetet for lenge siden.

Eget band

Nå har han fått seg eget band, Groruddalen.

– Det er tre flotte damer som er veldig gode til å spille, og meg. Vi hadde en liten debutkonsert på puben på Vestli i forrige uke, og skal spille flere steder rundt i dalen. Det er veldig gøy. Og så er det en effektiv og uortodoks måte å få frem et budskap på.

– Men må du gi ut alle sanger på video?

– Det begynte med at jeg skrev denne sangen, Det som trengs (er et sted jeg trengs). Jeg spilte den på et møte med ungdommer fra Groruddalen. De, med den 18 år gamle dyktige regissøren Thomas A. Hagen i spissen, syntes den var viktig og fin, og ville lage video. Det var de som kom opp med ideen om at vi skulle skjule oss i en hettegenser helt til vi på slutten trekker hettene av og står frem, sier Bøhler.

Espedal Jan Tomas

Effektivt å bruke musikk

Han har tidligere erfart at musikk er et effektivt redskap til å nå frem til ungdom.

– Ja, det kan få dem til å engasjere seg i problemstillinger som angår dem, men som de ellers ikke ville brydd seg om.

– Selv om de foregående videoene har fått mange titusen seere, så har «musikkpolitiet» – i den grad det bryr seg – vendt mange tomler ned for innhold og utførelse?

– Det er jeg ikke opptatt av. Jeg har et uhøytidelig forhold til å lage musikk, og anmelderne er definitivt ikke de jeg gjør det for. De kan bare la være å høre på. Jeg har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra dem som er i målgruppen, og for meg er det det viktige, sier stortingsrocker Bøhler.