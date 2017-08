Nå vil kunstnerne flytte inn i Oslo fengsel

– Vi innen kunst- og kulturfeltet er jo evige optimister. Det må vi være, ellers hadde det ikke vært noe kunst og kultur, sier Håvve Fjell i «Pain Solution», en av initiativtagerne som vil gjøre Oslo fengsel på Grønland til et kulturelt samlingspunkt med atelierer, øvingslokaler, scene og kanskje mat og annen servering på sikt.

«Botsen» ble tatt ut av drift i fjor, etter at Justisdepartementet kom frem til at det ble for dyrt å rehabilitere bygget til å brukes som fengsel.

Derfor står det tomt i dag, og det diskuteres hvem som skal ta over. Fjell er klar, sammen med flere andre billedkunstnere, skuespillere, arkitekter og performancekunstnere – og Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Når du skal transformere ting, er det å flytte kunstnere, gründere og lignende inn for å få til endring, et viktig middel, sier Skei Grande entusiastisk.

Jaro Hollan

Fakta: Fakta om «Botsen» Åpnet i 1851 og på folkemunne kalt «Botsen». Tegnet av arkitekt Heinrich Ernst Schirmer, som det eneste av sitt slag i Norge. Har plass til 172 innsatte. Det er til enhver tid omtrent fullt. De fleste soner kortere dommer (under 1 & 1/2 år). Den andre avdelingen i Oslo fengsel kalles «Bayer'n». Den brukes til varetektsfanger. Avdelingene ligger side om side på Grønland, sentralt i Oslo.

Et stort behov

De er veldig interessert i å få bruke fengselet til å utvikle kunsten, for Oslos nedlagte fabrikker og loft, som tradisjonelt har egnet seg som atelier, blir i stor grad gjort om til leiligheter og kontorlokaler i dag.

Derfor er det færre steder igjen for kunstnerne å jobbe.

Dessuten stiger prisene, noe som også presser kunstnerne ut. Dette viser også Atelierundersøkelsen gjort av Telemarksforskning i 2014.

Men kan ikke kunstnerne bare jobbe hjemmefra?

– Det er et elendig alternativ!, svarer Ruben Steinum, styreleder i Unge Kunstneres Samfund. Her får han støtte fra resten av rommet som også hever stemmen når spørsmålet blir stilt.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Fredet, nedslitt og primært for staten

For at drømmen skal gå i oppfyllelse, er det mye som skal klaffe og en lang prosess som må gjennomføres.

Først og fremst skal bygget brukes av staten, og Statsbygg ser fortsatt etter en statlig kunde som både har bruk for og råd til å ta over fengselstomten på 18.000 kvadratmeter. Her har de ikke kommet mye lengre enn de var i april i fjor, da det ble kjent at bygget skulle stå tomt.

Uansett har fengselet et voldsomt behov for oppussing. Det er blitt vedlikeholdt på et lavt nivå frem til nå, men flere steder er det store problemer med fukt, mugg, sopp og råte.

Det bekrefter også kommunalminister Jan Tore Sanner (H) på e-post, som også kjenner til forslaget fra Skei Grande og kunstnerne.

– Fremtidig bruk er uavklart. Dersom staten ikke skal bruke det selv, så er salg aktuelt. Bruk til gründerskap, kunst og kultur er i så fall verdt å se nærmere på, som ett av flere alternativer.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Som om ikke det var nok, er bygget fredet også. Alt det utvendige og muren rundt kan ikke røres. Det gjelder også deler av innsiden, som korridorene i de tre første etasjene og deler av taket. Men ingen tjener på at bygget blir stående tomt.

– Riksantikvaren er opptatt av at fredede bygninger blir brukt. Mange fredede bygg brukes som kulturbygg, restauranter og lignende. Det gjør at mange får oppleve bygningene, og det er positivt, sier Hanna Geiran, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren.

Men kulturmiljøet sier at de selv har sett at store deler av fengselet kan brukes som øvingsrom og atelier allerede nå, og ber om godvilje.

– Vi må se hva som kan brukes. For vår del er det kult med sirkustelt i parken, men vi vil også på innsiden. Tilstanden på fengselet er blitt snakket ned, men nå er det på tide at vi åpner opp for å se hva som faktisk kan gjøres, sier Jarl Solberg i Nordic Black Theatre.

Tviler på studentboliger og leiligheter

Et mulig alternativ for Botsen er studentboliger, i Oslo er det stort behov. Men det er ikke et prosjekt som er vurdert nøye av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), og det er heller ikke spesielt sannsynlig, forteller boligdirektør Trond Bakke:

– Dersom Statsbygg vil bidra til studentboliger der, skal vi selvfølgelig vurdere muligheten. Jeg kjenner ikke bygget så godt, men jeg kan tenke meg at det vil være en krevende og kostbar prosess å gjøre det om til hyggelige studentboliger, sier Bakke.

For at det SiO skal bygge studentboliger, må det gjøres med et statlig tilskudd på én betingelse: At hver boenhet koster mindre enn 800.000 kroner å bygge.

Også private leiligheter er en mulighet, men ikke veldig sannsynlig. OBOS har ikke vurdert det inngående, forteller kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen.

– Det jeg er blitt fortalt, er at vi ser en god del utfordringer i gjenbruk av dagens bygningsmasse til boligformål, sier Pettersen.

Et annet alternativ er å gjøre «Botsen» til et av flere populære fengselshoteller i Europa. Saken er allerede blitt diskutert.

– Hotell er et godt alternativ. Vi håper at det finnes private aktører som er interessert ifølge opp det, for dette er et fantastisk område, sa Pia Farstad von Hall (Høyre) i bystyrets byutviklingskomité om saken forrige gang det ble diskutert.

Trond Isaksen/Statsbygg

Vant med rufsete lokaler

Inntil videre vet ingen hva som kommer til å skje med «Botsen».

Akkurat nå er planen å sørge for noe nødvendige utbedringsarbeider for å sikre bygget. Dermed er bygget snart en anleggsplass, og kunstnerne kan ikke gjøre det de sier at de ønsker seg: Å flytte inn i morgen.

Og kunstnerne er ikke bortskjemt med høye standarder.

– Litt rufsete lokaler er det vi har råd til å være i. Vi er på kontinuerlig jakt etter produksjonslokaler, og mange andre er i samme situasjon og ryker ut av lokalene de har. Dette er den siste ødemarken som står igjen med et visst volum, og her er det plass til utrolig mange, sier Jarl Solberg.