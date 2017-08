Leder ved Fisketorget svarer: – Vi gjør forbedringer hver dag

– Jeg lurer på hvor mange som faktisk har vært her nede og sett, og hvor mange som bare sier seg enige i meninger de har hørt, sier Helene Kristoffersen

Helene Kristoffersen, avdelingsleder for sjømatdisken på Fisketorget, stiller seg uforstående til den harde kritikken. Det som står på Rådhuskaia i dag, er veldig nært det som ble lagt frem for politikerne i 2012, mener Kristoffersen.

Hun understreker at også de lokale fiskebåtene er en del av Fisketorget, men at de ikke leverer fisk til salg hos dem.

– Fisketorget skal ikke konkurrere med fiskebåtene. Vi skal utfylle hverandre, sier Kristoffersen.

– Vi ble blendet av ideen

Fisketorget i Oslo, som åpnet for en knapp måned siden, har fått mye kritikk i sin korte levetid. Aftenposten tok kontakt med flere av politikerne som godkjente prosjektet i 2012. I dag har representanter fra samtlige partier snudd.

– Vi lot oss blende av ideen og skissene, og glemte å være tydelig nok på hva vi ønsket. Det vi sa ja til, var en salgshall for fisk, med mulighet for litt servering. Men når lokalet er blitt 50 prosent restaurant, kan du ikke kalle det et fisketorg, mener lederen i Oslo Venstre, Espen Ophaug.

Helene Kristoffersen mener at det er beklagelig at politikerne kommer med slike uttalelser.

– Da forstår vi ikke hva som forventes. Noen kaller dette en liten fiskedisk, men jeg har ikke sett noen større i byen.

– Det er ikke alt vi kan gjøre noe med

Kristoffersen understreker at det bare er en knapp måned siden de åpnet, og at de fortsatt jobber med å bedre tilbudet. Den offisielle åpningen av Fisketorget er 31. august.

– Vi lytter til innspill og råd, men det er ikke alt vi kan gjøre noe med. Vi får ikke gjort så mye med størrelsen, for eksempel, sier Kristoffersen og lister opp flere hensyn som må tas: Arbeidssikkerhet, Mattilsynet og internkontroll av mat.

– Vi kunne tenkt oss flere akvarier og slike ting, men det er ikke sikkert det kan gjennomføres uten større endringer på bygget, sier avdelingslederen.