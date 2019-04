Sett med dagens øyne var verken folk i middelalderens Oslo eller i det senere Christiania spesielt renslige, de klarte seg med et bad til jul og kanskje til påske.

Tar vi av nåtidsbrillene og myser inn i en fortid uten dusjmuligheter og nok av varmt vann, får vi bare konstatere at hver tid lever etter sin sannhet og sine muligheter.

Torvegadens Vadske- og Badeanstalt

Mot slutten av 1800-tallet endret oppfatningen av renslighet seg, ikke minst takket være leger som sterkt anbefalte noe så radikalt som ukentlige bad.

Derfor anskaffet datidens mest kondisjonerte egne badekar i sine leiligheter, mens badebaljene ble hyppigere brukt i de fleste andre hjem. Og ikke minst ble de første offentlige badene bygget rundt om i byen med badene på Enerhaugen og Sagene som de to første. Begge ble for øvrig reist med midler fra Kristiania Brændevinssamlag.

Anders B. Wilse / Oslo museum

Allerede i 1861 hadde den rike Thorvald Meyer fått bygget «Torvegadens Vadske- og Badeanstalt», utstyrt med 28 karbad i to klasser, samt vaskekummer og dampbad. Derfor ligger «Badstugaten» rett ved siden av som et minne om denne første tiden.

Hele anstalten ble i 1863 overlatt til Christiania kommune som drev det videre som et kommunalt vaske- og badeanlegg, det som i tidens fylde skulle bli til «Torggata bad».

Et mer moderne bad

For det gikk med «Torvegadens Vadske- og Badeanstalt» som det ofte går med nyskapte bekvemmeligheter, selv om de oppleves aldri så moderne: De blir etter hvert håpløst gamle, og da særlig i en mellomkrigstid som hadde «Luft og Lys» som slagord og sunnhet som et ideal.

Så da stadig hyppigere kroppsvask ble stadig mer vanlig for flere, fant 1920-tallet ut at den nå kommunale gamle anstalten i Torggata var avleggs og for trang med sine to klasser og stigende utvidelsesbehov.

I 1924 ble derfor grunnsteinen lagt ned til det som skulle bli dagens staslige funkispalass med svømmehall, badstue, romerbad og egne dusjer. Og vakre karbad som i det gamle anlegget, men nå uten å være inndelt i klasser. Populært? Javisst. I toppåret 1940 var det bortimot 1 million badende der!

Anders B. Wilse/Oslo museum

Privatisert, solgt og nedlagt

Etter krigen sank besøkstallet, både fordi det ble stadig mer selvsagt å ha badeværelse i leiligheten, og fordi det ble anlagt store utebad på Frogner og Tøyen. Selv om det kommunale Torggata bad ble brukt til svømmeopplæring, førte 1980-tallets rådende privatiseringspolitikk til at badet ble solgt i 1989 uten krav om fortsatt badevirksomhet.

Derfor har en rekke virksomheter siden holdt til i det gamle Torggata bad, med bowlinghall som kanskje det mest kjente. Før det nå er blitt mathall, også det i tråd med de rådene samfunnsidealer. Så får vi se om vi etter hvert vil kalle bygget noe annet enn det vi hittil har kalt det: «Torggata bad».