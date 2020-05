Bare 60 prosent av skjenkestedene har registrert seg for gjenåpning. Strenge smittevernregler kan gjøre det vanskelig for de minste.

Det gikk rolig for seg da alkoholserveringen startet igjen i Oslo. 60 steder ble kontrollert, 9 fikk påpekninger – men ingen ble stengt.

På Politiker’n på Youngstorget tar de ingen sjanser. Flere av bordene har fått skillevegger for å opprettholde godt smittevern. Morten Uglum

7. mai 2020 15:32 Sist oppdatert nå nettopp

«Mange bra tiltak. Blant annet markeringer med ’hold 1 meters avstand’ i god rekkevidde før restauranten. Mange bord var fjernet. God avstand mellom bordene og gjestene. Eget team som jobber på dagen og et annet som jobber på kvelden. Dette var i tilfelle noen av de ansatte ble smittet og alle i teamet må i karantene.»

Slik lyder en av de mange korte rapportene som en ansatt i Næringsetaten i Oslo kommune meldte inn onsdag.

Da gjenåpnet alkoholserveringen, og kommunens folk er ute i gatene for å sjekke at de mange hundre serveringsstedene overholder nye og strenge smittevernregler. Godt og dårlig registreres.

Til sammen fikk 60 steder besøk av etatens folk onsdag. Det ble rapportert inn brudd på avstandsregler fem steder og brudd på kravet om informasjon til gjester fire steder, opplyser Næringsetaten til Aftenposten.

Fornøyd etter første dag

«10–15 mennesker i kø utenfor lokalene. Fører til at gaten sperres for forbipasserende.»

Etatsdirektør Gunnhild Haugen mener onsdagen gikk godt.

«Alt i alt er inntrykket etter våre kontroller i går meget positivt. Vi vil berømme bransjen for tiltak og bevissthet rundt avstandsregler og andre smitteverntiltak», forteller hun i en e-post.

Martine Nielsen, Emilie Holter, Mia Martinsen og Josefine Trapnes hygget seg på Celsius da Aftenposten møtte dem onsdag ettermiddag. Her, som andre steder, var det litt større avstand mellom gjestene enn tidligere. Paal Audestad

Haugen forteller at flere steder blant annet har laget adskilte inn- og utganger og tatt i bruk digitale meny- og betalingsløsninger på kort varsel.

«Flere steder utviste nulltoleranse for gjester som ikke overholdt smitteverntiltakene. Men også gjestene viste stort sett god forståelse for tiltakene. Kontrollørene opplevde å bli tatt godt imot, folk var glade og stemningen var god», skriver hun i en e-posten.

Mange holder fortsatt stengt

«Tre små bord med ca. 40 cm avstand former et langbord. Åtte gjester sitter i gruppen.»

Antall serveringssteder som har søkt kommunen om å få gjenåpne alkoholserveringen, øker kontinuerlig. Kl. 17 onsdag hadde 420 steder registrert seg. Kl. 11.30 torsdag var dette økt til 589 steder.

Men reglene er svært strenge. Stedene må skrive under på at de kan bli stengt på minuttet.

– Hvis kommunens skjenkekontrollører tenker at vi ikke følger de reglene som nå er innført, har vi underskrevet på at de kan stenge oss umiddelbart, forteller Mille Sandvik, som driver kafé Fiasco, til Nettavisen.

Fakta Nye tider, nye regler I Oslo har alkoholserveringen vært stengt siden 21. mars, men 6. mai gjenåpnet den. Inntil videre blir det ikke skjenking til kl. 03, som tidligere. Nå er siste servering kl. 23.30, og seneste stengetid er midnatt. Det skal være minst 1 meters avstand mellom bordene, det skal være bordservering, og stedene plikter å utarbeide egne risikovurderinger. Vis mer

Foreløpig er imidlertid kommunen mer opptatt av veiledning enn kontroll, og ingen ble stengt første dag.

«Ute på kontroll onsdag var vi opptatt av veiledning og dialog med skjenkestedene. Vi ønsker alle at vi skal få til denne gjenåpningen av serveringsstedene på best mulig måte, så vi slipper nye restriksjoner», forteller etatsdirektør Haugen.

Vennegjengen Kristoffer Knudsen, Mina Evenrud og Carina Fjørtoft tok seg en kald øl i solvarmen på utestedet Salt onsdag. Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Normalt har kommunen i overkant av 1000 registrerte skjenkesteder, så en del holder fortsatt stengt.

Noen har dessuten varslet at de trenger noen flere dager på seg før de er klare, mens en del må holde stengt fordi lokalene er så små at det ikke er mulig å innarbeide smittevernregler, eller at det ikke vil være mulig å drive lønnsomt.

Samler kontroller ett sted

«To bord står for nærme hverandre. Patruljen veiledet ansvarshavende, og bordene flyttes.»

Siden koronakrisen startet i mars, er rundt 1500 korte smittevernrapporter lagt inn i kommunens egenutviklede app Trio, som også brukes for å sjekke serveringsstedene.

Dagsrapporter fra Beredskapsetaten oppsummerer funnene, både for skjenkesteder og for andre type observasjoner – som byrom og torg, kollektivknutepunkt, utfartssteder i Marka og byens parker.

«Hovedinntrykket vårt fra kontrollene vi kan se i Trio fra onsdag er positivt, men at det gjenstår en del hos serveringssteder som ikke har satt seg inn i reglene», forteller beredskapssjef Ann Kristin Brunborg i Oslo kommune.