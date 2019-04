Fått tilbud om gratis kollektivbillett? Svindel, melder Ruter.

Ruter advarer offentligheten mot å trykke på lenken i SMS-en, som ble sendt ut fredag.

– Den er ikke sendt ut av Ruter, og er antagelig et svindelforsøk, sier Øystein Dahl Johansen, pressevakt i Ruter.

Han forteller at sentralen har fått flere henvendelser fra kunder som har mottatt SMS-en, som lyder:

«God kveld alle Oslo-folk! Vi feirer med å dele ut gratis billetter som gjelder for alle soner i Oslos kollektivtransport».

Videre bes mottageren å følge en lenke, som utgir seg for å være Ruters hjemmeside. På nettsiden linkes det til App Store og Google Play.

– Vi ber mottagere av SMS-en om å ikke åpne lenken, sier Johansen.

👋Har du fått denne meldingen?



Pass på: Ikke trykk på lenken. Meldingen kommer ikke fra oss, og er sannsynligvis et svindelforsøk ⛔️ pic.twitter.com/mmemdSjbxS — Ruter (@Ruter) April 20, 2019

Stammer fra privatperson i Gjøvik

Johansen forteller at Ruter etter nærmere undersøkelser fant ut at SMS-en stammet fra et privatnummer til en person i Gjøvik.

– Vi vet ikke så mye mer enn det foreløpig, annet enn at vi selv ikke er avsender og at noen utgir seg for å være oss.

– Vil dere anmelde saken?

– Det er for tidlig å si, men det er noe vi vurderer. Vi må undersøke litt før vi konkluderer med no, sier Johansen.

Han mener det er for tidlig å si hvilke konsekvenser svindelforsøket vil få.

– Vi vet enda ikke hvor alvorlig dette blir, men det går på bekostning av troverdigheten til vårt produkt. Vi har ellers ikke noen grunn til å tro at det er noe annet som har skjedd med vårt eksisterende tilbud, sier han.