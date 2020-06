Narkotikasalg ved idrettsanlegget på Mortensrud: – Nå må politiet komme på banen

Narkotika brukes og selges rett ved idrettsanlegget på Mortensrud, der barn og unge går til aktivitetene sine. Nå er foreldre og frivillige lei av at politiet gjør lite med problemet.

Denne uken arrangerer Mortensrud Aker sportsklubb og Klemtsrud IL idrettsuke for barn i området. Aksel Hartwig, Anton Gulliksen og Martin Andreas Baksaas får prøve seg i cricket, volleyball, fotball og håndball. Trine Oftenes og Amjad Munir ber politiet om å gjøre området rundt idrettsanlegget trygt. Siri Øverland Eriksen



– Vi mener politiet må komme på banen, sier Endre Klungland, leder for Idrettens samarbeidsutvalg i Søndre Nordstrand.

Mandag skrev han et debattinnlegg i Aftenposten. Der beskriver han narkotikabruk og -salg rett ved idrettsanlegget på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand. Innlegget skapte stort engasjement, og Klungland håper politiet nå vil ta problemet på alvor.

Amjad Munir, leder for Mortensrud Aker sportsklubb, kjenner godt til problemene med narkotikasalg i området ved idrettsanlegget. Han mener også politiet burde ha vært mye mer synlige enn de er.

– Når det skjer noe, kommer politiet, men ellers kommer de ikke hit så ofte. Vi melder fra til politiet om episoder, men får ikke noen tilbakemelding om hva de gjør, sier Munir.

– Bare politiet kan rydde opp

Han forteller at noen ungdommer for ikke lenge siden fant en pose med hasjklumper i skogen rett ved idrettsbanen.

– Da valgte vi å flytte treningen innendørs, sier Munir.

Denne uken arrangerer Mortensrud sportsklubb idrettsuke i samarbeid med Klemetsrud idrettslag. Trine Oftenes sitter i Klemetsrud ILs styre og jobber frivillig med idrettsuken, der rundt 40 barn fra området deltar.

– Vi ser at politiet kjører sakte forbi her av og til, men de går ikke engang ut av bilen, forteller hun.

Problemet med narkotika er ikke nytt i området, men både Munir og Oftenes er frustrerte over at politiet ikke gjør mer.

– Det er bare politiet som kan rydde opp i dette. Det er ikke vår oppgave, sier de.

Aksel Hartwig og rundt 40 andre barn får denne uken gratis idrettsuke ved Mortensrud. Siri Øverland Eriksen

Arvet gammel kunstgressbane

Munir og Oftenes mener også bydelen bør få flere midler til å oppgradere ulike fritidstilbud til barn og unge, som forebyggende tiltak. Den ene idrettsbanen er i så dårlig stand at landhockeylaget ikke har kunnet trene ute på tre år.

– Denne kunstgressbanen arvet vi fra Ullern IL for 6–7 år siden, de hadde hatt den i 13 år, sier Munir og peker på en synlig slitt matte der underlaget dukker opp som svarte flekker i det pjuskete, gamle kunstgresset.

– Risikerer at foreldre trekker seg som frivillige

Oftenes og Munir er to av flere foreldre som jobber frivillig med idrett og andre aktiviteter i bydelen. Mye av det forebyggende arbeidet drives av nettopp frivillige som dem.

Trine Oftenes og Amjad Munir jobber frivillig med å arrangere idrettsuker i sommerferien og treninger for barn og unge ellers i året. – Vi er avhengige av at foreldre og ressurspersoner stiller opp for å gi barn og unge fritidsaktiviteter i bydelen, sier de. Siri Øverland Eriksen

Endre Klungland er redd foreldre vil trekke seg som trenere og frivillige på grunn av problemene med narkotikaomsetning i nærområdet.

– Vi risikerer nå at foreldre som benytter store deler av fritiden sin på å jobbe som frivillig, blir redde for å delta i idrettslaget. Jeg synes selv det er skummelt at det omsettes narkotika rett ved idrettsbanen, der barna er, sier Klungland.

Han understreker at det er et stort og positivt engasjement blant både foreldre og barn i bydelen, men han synes det er synd at politiet svikter.

– Vi kan ikke ha en sånn åpenlys narkotikahandel her, sier Klungland.

Politiet lover å se på problemet

Gry Lene Sem, fungerende leder i Oslo-politiets østre distrikt, sier at de er kjent med problemene ved idrettsanlegget på Mortensrud.

– Vi har registrert klager fra den lokale idrettsforeningen, og vi har videreformidlet informasjonen til våre mannskaper. De skal jobbe aktivt opp mot dette miljøet, sier Sem.

Hun forteller at de jobber forebyggende i området og prøver å få kontroll over problemet.

– Vi ønsker ikke at barn og foreldre skal føle seg utrygge når de går på trening. Vi vil ha tettere dialog med idrettslaget. Det er viktig at foreldre og ressurspersoner i området fortsetter å gjøre den veldig gode jobben de gjør. Vi må unngå at de trekker seg fra arbeidet på grunn av dette, sier Sem.

– Narkotikasalg skjer ikke bare på Mortensrud

Hun har lest Klunglands innlegg og lover at de skal ta kontakt med idrettsmiljøet for å se på hvordan de kan jobbe sammen.

– Vi skal ta oss av den ulovlige biten av dette, men det er også viktig at folk i området ikke slutter å melde fra til politiet. Vi trenger å få oversikt over hvor narkotikaomsetningen skjer, og hvem som er involvert, sier Sem.

Hun understreker at det finnes lignende situasjoner andre steder i byen.

– Mortensrud er ikke det eneste stedet narkotikasalg foregår. Det er en kjensgjerning at det skjer i mange bydeler, og det er noe vi jobber kontinuerlig med, sier Sem.