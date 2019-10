32-åringen fra Akershus har hatt rusproblemer i flere år og er dømt flere ganger, sist i 2017. Nå er han siktet for drapsforsøk, etter at han tirsdag kapret en ambulanse og ifølge politiet forsøkte å kjøre ned folk på gaten i Oslo.

Politiet melder at det ble funnet store mengder narkotika og våpen i ambulansen etter at 32-åringen ble stanset og pågrepet.

Flere medier meldte mandag ettermiddag at den pågrepne mannen skal ha høyreekstreme sympatier. Men folk som kjenner 32-åringen godt, avviser overfor Aftenposten at han har høyreekstreme sympatier eller tilknytninger.

I stedet mener en kilde Aftenposten har snakket med at det er mer sannsynlig at 32-åringen har handlet spontant da nødetatene kom frem til ulykkesstedet på Rosenhoff etter at bilen han satt i havnet på taket.

32-åringen er tidligere dømt for grovt ran, narkotikabesittelse, våpenbesittelse, vold, trusler og vinningskriminalitet. Han er dessuten dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand, uten førerkort.

Se video av pågripelsen av 32-åringen.

Stoppet i kontroll

Folk som kjenner ham sier at 32-åringen har hatt et trøblete liv. Våren 2017 ble han stanset i en politikontroll. Han var ruset på amfetamin og trolig noe heroin. Han har senere forklart at han var deprimert og ruset og at han vurderte å sette en overdose heroin. 32-åringen fortalte at han forsøkte å holde rusmisbruket skjult for kjæresten sin, da han ble stanset på vei mot Drammen for å kjøpe mer heroin.

Da politimannen spurte om han ville avlegge utvidet rusprøve, svarte 32-åringen bekreftende. I stedet satte 32-åringen seg bak rattet og ga gass.

Truet politiet med våpen

Politiet tok opp jakten og forsøkte å stanse ham flere ganger. Da 32-åringen stanset ved sitt eget hjem, kom han ut av bilen med en pistol rettet mot politiet. Han gikk inn i leiligheten og sa til kjæresten sin at politiet var utenfor. Senere forklarte han at hensikten var at han ønsket at politiet skulle skyte ham. Pistolen var ikke ekte.

Politiet beslagla også blant annet en øks, som 32-åringen forklarte at han hadde skaffet for å bruke i selvforsvar. Han sa at han i den perioden brukte dopingmidler og var paranoid.

Da han ble dømt i 2017, ble straffen satt til ett og et halvt års fengsel. Ett år ble gjort betinget under forutsetning av at han underkastet seg et behandlingsopplegg for å bli rusfri. Resten av straffen ble ansett for ferdig sonet etter at han hadde sittet over et halvt år i varetekt.

Stein Bjørge

Politiet vurderer historikken

Politiinspektør Grete Lien Metlid bekrefter at 32-åringen er godt kjent for politiet fra tidligere forhold.

– Det vil selvfølgelig bli en del av etterforskningen, men vi er i en innledende del av etterforskningen.

– Knytter dere han eller henne til noe spesifikt miljø?

– Jeg kan ikke si at vi gjør det ennå. Men vi ser på historikken. Vi kan svare på det senere, sier hun til Aftenposten.