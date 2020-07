MC-ulykke i Bygdøy allé – to alvorlig skadet

To personer er alvorlig skadet i en front-mot-front-ulykke i Bygdøy allé ved Niels Juels gate.

To personer er alvorlig skadet i ulykken mellom en bil og motorsykkel i Bygdøy allé. Martin Slottemo Lyngstad

23. juli 2020 17:21 Sist oppdatert nå nettopp

Nødetatene er til stede i Bygdøy allé der det har vært en front-mot-front-ulykke mellom en bil og en motorsykkel rett etter klokken 17 torsdag.

– Ulykken fremstår som alvorlig. Vi har ikke skadeomfanget helt klart for oss, men de to som satt på motorsykkelen, skal være alvorlig skadet, sier Vidar Pedersen, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Ved 17.40-tiden opplyser Pedersen at begge personene som var på motorsykkelen, er på vei til Ullevål sykehus med alvorlige skader.

Nødetatene var raskt på plass etter melding om ulykken i Bygdøy allé rett etter klokken 17 torsdag. Martin Slottemo Lyngstad

Det var to personer i personbilen. De er kjørt til legevakt for sjekk.

Vitner meldte om høy fart

– Vi fikk flere telefoner om ulykken. Noen av innringerne fortalte at motorsykkelen holdt høy hastighet i forkant av ulykken. Vi jobber nå med åstedsundersøkelser og vitneavhør på stedet, sier Pedersen.

Politiet skriver på Twitter at nedre del av Bygdøy allé blir sperret for all trafikk en tid fremover.