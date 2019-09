I hjørnet av Tøyen torg, bak dobbel rad franske gjerder, sto et titall demonstranter fra Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) lørdag ettermiddag med parolen «Nei til islam».

Organisasjonens profiler Arne Tumyr og Lena Andreassen holdt appeller, det samme gjorde Max Hermansen og flere andre.

På første rad bak gjerdene sto unge kvinner med regnbueflagg. Mange hundre hadde møtt opp for å overdøve dem, inkludert mange barnefamilier. Tøyen torg var fylt fra fremst til bakerst bak parolene «Ingen rasister i våre gater» og «Tøyen mot rasisme».

– … Islam…

– … Muslimske ledere…

I støyen fra lydanlegg, trommer, fløyter, sykkelhorn og rop var det knapt mulig å høre Tumyr.

Politiet hadde møtt svært mannsterkt opp, både i uniform og i sivil, men holdt stort sett en tilbaketrukken linje. Mye lyd og spredt kasting av egg, tomater og andre gjenstander til tross, det hele gikk relativt rolig for seg. Stemningen var spent, men ikke amper.

Tre personer ble pågrepet fordi de prøvde å ta seg over gjerdene. Ifølge Dagbladet ble en annen person pågrepet på den lokale T-banestasjonen mot slutten av arrangementet.

Prøvde å stanse arrangementet i forkant

Det har vært store protester mot arrangementet i forkant. Bydelspolitikerne i Gamle Oslo bydel vedtok at arrangementet, som foregikk på offentlig grunn, var uønsket. Også ordfører Marianne Borgen var ute med samme budskap.

Men kommuneadvokaten overkjørte dem, det var ikke juridisk grunnlag for å nekte et lovlig arrangement.

Lørdag informerte politiet om det samme. I forkant delte politiet ut løpesedler på torget hvor budskapet var at politiets oppgave ved politiske markeringer er å ivareta ro, orden og sikkerhet.

Politiet påpekte at Grunnloven inneholder et absolutt forbud mot forhåndssensur av politiske ytringer. Eventuelle brudd på Straffelovens paragraf 185 (hatefulle ytringer), må alltid håndteres i etterkant.

– De kommer hit for å provosere

Et 50-tall organisasjoner sto bak motmarkeringen, både lokale og andre. Flere fagforeninger, blant annet Utdanningsforbundet og Oslo grafiske stilte med faner.

En rekke kjente fjes fra Oslo-politikkens venstre side møtte også opp, blant annet skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), Rødt Oslo-leder Siavash Mubasheri og bydelsprofil Agnes Viljugrein (Ap).

– Takk til dere som har møtt opp for å vise at rasisme ikke har noen plass på Tøyen. Vi må ta kampen mot rasisme hver dag, men heldigvis ikke fullt så ofte her på Tøyen, sa nabolagsaktivisten Ole Pedersen da motmarkeringen startet.

– De kommer hit for å provosere, skape uro og utrygghet, sa Pedersen også.

Forsvarte sin rett til å demonstrere

Av det knappe dusinet demonstranter fra SIAN, holdt flertallet av dem appeller etter tur i den to timer lange seansen. Ved siden av prinsipiell argumentasjon for sin egen rett til å ytre seg på Tøyen torg, var antiislamsk retorikk gjennomgående for innholdet.

– Barna lærer å hate oss i Vesten, sa Fanny Bråten.

– Islamisme er verre enn nazisme, sa Arne Tumyr.

Da SIANs to timer i kraftig regnvær på torget var over, vinket de farvel til de fremmøtte og pakket sammen paroler og høyttaler i kamuflasjefarget Mercedes Geländewagen. Noen dro i den, andre i en av politiets biler.