Gatekjøkken-drapet i Prinsdal: 21-åring ble skutt av tildekket gjerningsperson

Å finne gjerningsmannen etter drapet utenfor gatekjøkkenet i Prinsdal fredag kveld, byr på store utfordringer for politiet. Det jaktes nå på en ukjent gjerningsperson.

– Gjerningspersonen hadde ansiktet tildekket i forbindelse med selve handlingen. Dette gjør etterforskningen og identifisering vanskeligere, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Drapet fant sted utenfor Prinsdal Grill. Fire unge menn hadde spist på gatekjøkkenet, og hadde så tatt seg ut til parkeringsplassen. Det er der gjerningspersonen kommer opp til vennegjengen og målrettet skyter 21-åringen.

– Vi vet foreløpig ikke om gjerningspersonen hadde ansiktet tildekket til og fra åstedet, sier politiinspektør Metlid.

Det er så langt ikke kommet noe gjennombrudd i saken, og politiet jakter nå på en mann eller en ungdom, opplyser politiinspektøren.

– På grunn av at gjerningsmannen var tildekket i ansiktet, så blir det ekstra viktig med observasjoner til og fra åstedet, legger hun til.

Nær venn av 21-åring skadet etter basketak

Etter det Aftenposten får opplyst, skal en av 21-åringens nærmeste venner ha gått til angrep på gjerningsmannen etter at 21-åringen ble skutt.

Gjerningspersonen skal ha brukt en kniv til å beskytte seg, 21-åringens nære venn skal ha fått flere stikkskader under basketaket med gjerningspersonen.

Etter basketaket mellom de tre vennene av 21-åringen, flyktet gjerningsmannen fra stedet.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Klokken 23.51 får Oslo politidistrikt melding om hendelsen. Både politiet og helsemannskap rykker ut til gatekjøkkenet i Prinsdal og ankomner åstedet ved midnatt. Der finner de først 21-åringen med skuddskader, deretter finner de 21-åringens venn med stikkskader.

Helsemannskapene jobbet på stedet, men 21-åringens liv lot seg ikke redde. 21-åringens venn blir tatt hånd om av helsemannskap på stedet. Han pådro seg ikke livstruende skader, har politiet opplyst.

Både drapsofferet og 21-åringens nære venn er kjent av politiet fra tidligere og kommer fra området, men politet ønsker enn så lenge ikke å utdype hva slags kjennskap de har til de to unge mennene.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Observert løpende fra åstedet

Det faktum at gjerningspersonen hadde ansiktet tildekt, gjør politiets oppgave vanskelig. Drapet fant sted i et tettbygd område, og politiet har fått flere observasjoner om at gjerningspersonen skal ha løpt nedover Nedre Prinsdalsvei i retning Kolbotn.

Politiet etterlyser observasjoner fra området øst for jernbanelinjen ved Holmlia og Prinsdal.

Utelukker ikke flere involverte

Terje Pedersen / NTB scanpix

Politiets opplysninger tilsier at det kun var én gjerningsperson utenfor gatekjøkkenet i Prinsdalg fredag, men det kan være flere involverte.

– Det kan ha vært en eller flere som har vært medhjelper eller har medvirket til drapet. Inntil videre ønsker vi å holde denne muligheten åpen, sier politiinspektør Metlid.

Det er spesielt observasjoner rundt jernbanelinjen politiet etterlyser.

– Vi har observasjoner av gjerningspersonen i dette området, men vi ønsker flere, sier Metlid.

Lise Åserud / NTB scanpix

Nærmiljø i sorg

Lørdag ettermiddag samlet venner og bekjente av den drepte 21-åringen seg i moskeen på Mortensrud.

Ingen av de fremmøtte ønsket å snakke med Aftenposten før minnestunden, men flere personer var tydelig preget etter fredagens hendelse.

Inne i moskeen ble det etter hvert så fullt med mennesker at flere ble oppfordret til å flytte seg opp i moskeens andre etasje.

Også søndag holder flere aktivitetshus og organisasjoner åpent på Mortensrud, slik at pårørende og andre har et sted å oppholde seg.