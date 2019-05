– Utover sommeren blir det kontinuerlig satt inn flere batteridrevne, elektriske busser i trafikk i Oslo, sier kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Siden 2017 har seks elektriske busser vært i drift som et pilotprosjekt. Nå kommer seks nye som skal trafikkere linje 74 fra Jernbanetorget til Mortensrud. Den første går kl. 6.35 fra Mortensrud søndag.

– Det er en del stigning i terrenget på den ruten. Men vi har testet elbussene i vinter, og alt har gått bra, sier Dahl Johansen. På linje 74 kjører det i dag to elektriske busser i pilotdrift.

Stillegående busser

Totalt skal 70 elbusser være i drift i Oslo i løpet av 2019, samt 39 på Romerike i Akershus.

Bussene er langt mer stillegående enn de vanlige bussene, det vil merkes både for passasjerer og for nærmiljøet langs ruten. Håpet er at det vil bidra til renere luft og mindre støy når nullutslippsbussene er satt inn på de tunge bussrutene i Oslo.

Det er Unibuss, Nobina og Norgesbuss som skal anskaffe og kjøre de nye elektriske bussene på totalt 13 bussruter i Oslo.

Startskuddet for elektrifiseringen gikk i november 2017, da det toårige pilotprosjektet med seks elbusser startet på linje 31, 60 og 74.

Da Ruter slapp nyheten om de 70 elbussene på en pressekonferanse i april i fjor, ble det påpekt at Oslo med sin storsatsing på elbusser plasserer seg på europakartet. Oslo får den største flåten av elektriske leddbusser i Norden.