Finsk mann siktet for drap på Hellerud - tyrkisk mann pågrepet i Bulgaria

Ifølge politiet kom de to til Norge kort tid før drapet og forlot landet kort tid etterpå.

Det var 15. juni en 54 år gammel mann av tyrkisk opprinnelse ble drept i sitt hjem på Hellerud i Oslo. Det var nære familiemedlemmer som fant ham død. 54-åringen hadde bodd mange år i Norge og var norsk statsborger.

Halvannen uke etter drapet ble de to siktede pågrepet, og politiet i Oslo sendte etterforskere til henholdsvis Finland og Bulgaria.

– Den ene av de siktede er blitt utlevert til Norge. Han blir fremstilt for varetektsfengsling onsdag 12. juli, siktet for drap eller medvirkning til drap, forteller politiadvokat Sturla Henriksbø til Aftenposten.

– Hvor ble han utlevert fra?

– Han er borger av Finland og ble utlevert fra Finland, etter en nordisk utleveringsavtale.

Etterforskere har avhørt mannen i Finland og foretatt kriminaltekniske undersøkelser der.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier Henriksbø.

Den andre siktede er en mann i 40-årene som ble pågrepet i Bulgaria. Han er borger av Tyrkia, og prosessen med utlevering av ham tar noe lengre tid enn utleveringer mellom nordiske land.

- Vi er veldig glad for et godt, internasjonalt samarbeid, som gjorde det mulig for oss å raskt pågripe de siktede og deretter sende etterforskere og gjennomføre avhør av de siktede i landene der de ble pågrepet.

– Ikke tilfeldig offer

- De siktede to har svak eller ingen tilknytning til Norge. De kom til Norge kort tid før drapet ble begått og forlot landet umiddelbart etterpå, sier Henriksbø.

- Har de noen tilknytning til offeret?

- Jeg ønsker ikke å gå i detalj om det.

- Hvordan ble drapet begått?

- Vi ønsker ennå ikke å gå ut med detaljer rundt drapet eller åstedet ennå. Det er detaljer som vi ennå ikke har konfrontert de siktede med og vi ønsker å gjøre det før vi går ut med mer detaljer.

Henriksbø har tidligere uttalt at 54-åringen ikke fremstår som noe tilfeldig offer, men han ønsker ikke nå å si noe om politiet tror drapet ble gjennomført på bestilling.