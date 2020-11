Én skole er stengt i Groruddalen. Vurderer strengere smittetiltak på andre skoler

Oslo kommune vurderer å innføre innstramminger på skoler i enkelte deler av hovedstaden, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Apalløkka skole på Ammerud i Oslo er stengt etter at det er oppdaget over 50 koronatilfeller ved skolen. Oslo kommune vurderer å innføre innstramminger på skoler i enkelte deler av hovedstaden. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

26. nov. 2020 09:09 Sist oppdatert nå nettopp

Smittesituasjonen i Oslo er fortsatt høy. Det siste døgnet er det registrert 176 nye smittetilfeller i hovedstaden, noe som er ti flere enn ukesnittet.

Fortsatt er det bydelene Grorud og Bjerke som har det høyeste smittetrykket, noe som gjør at byrådet i Oslo vurderer å innføre strengere smitteverntiltak ved skoler i deler av kommunen, melder NRK.

– Det er av de tingene vi nå vurderer, sier byrådsleder Johansen.

Han sier de ser at smittesituasjonen er ulik for Oslo, og at det er høyere smitte i enkelte områder i Groruddalen. Det gjør at de må ha enda mer målrettede tiltak.

Byrådslederen vil torsdag klokken 13 orientere kom koronasituasjonen i Oslo.

Aftenposten kunne i forrige uke fortelle at bydel Bjerke har nå høyere smittetall enn Belgia.

Stengte Apalløkka skole

23 prosent av nye smittetilfeller i Oslo er barn mellom 6 og 19 år. Det vil si at nær hver fjerde nye smittede er i skolealder:

En større kartlegging fra Aftenposten viser at fire av ti Oslo-skoler greier ikke å følge smittereglene. Minst 622 skoleelever i Oslo har vært koronasmittet.

Over 12.000 Oslo-elever har vært i karantene.

Onsdag ble det kjent at Apalløkka skole i Groruddalen holdes stengt til og med 4. desember på grunn av høye smittetall. over 50 elever og lærere ved ungdomsskolen har fått påvist koronasmitte.

Raymond Johansen følger svært nøye med på disse tallene. Han har allerede innført rødt nivå på videregående og ungdomsskolen. Det betyr at skolene ikke kan drive som normalt, men må dele elevene inn i mindre grupper og unngå trengsel og store samlinger.

– Det er ikke aktuelt å lempe på dette nå, sa han til Aftenposten tidligere i uken.

– Men hva med de yngste? Kan skolene bli stengt?

Byrådslederen vil ikke utelukke noe. Han sier de planlegger for ulike scenarioer.

– Det å ha rødt nivå på videregående og ungdomsskolen er egentlig tøft nok. Det å måtte stenge enkelte skoler er tøft nok. Så vi må løpende vurdere hva vi gjør på barneskolen. Det er klart at det er mye mer inngripende på alle mulige måter.