Parkteatret må betale avgift, men er forhindret fra å tjene penger. Frykter staten skal slå utelivet konkurs.

Staten krever igjen inn arbeidsgiveravgift. Det mener Parkteatret er et eksempel på at regjeringen ikke lytter til kultur- og uteliv.

På Parkteatret er stolene nå stuet sammen som følge av Oslos skjenkestopp og forbud mot arrangementer. Daglig leder Dan-Michael Danino (t.h.) opplevde det som svært provoserende å få krav om arbeidsgiveravgift midt oppi denne situasjonen. Til venstre er medarbeider Linda Wiken. Foto: Jan T. Espedal

«I dag har dere langt på vei slått kulturlivet konkurs.»

Det skriver Dan-Michael Daninos til regjeringen på Facebook mandag. Han er daglig leder på Parkteatret på Grünerløkka. Utestedet og konsertscenen er et av Oslos mest ikoniske.

Innlegget hans er delt av over 600. Mange er nemlig i samme situasjon som Parkteatret. Siden starten av pandemien har scener, uteliv og restauranter hatt begrensede muligheter til å tjene penger. Et av tiltakene som har hjulpet, har vært at staten har utsatt og redusert innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Samtidig som at Parkteatret nå er underlagt skjenkestopp og forbud mot arrangementer, banker futen på døren. Danino har 14 dager på å betale utestående arbeidsgiveravgift på 125.000 kroner.

– Futen tar visst ikke pause. Det gir ikke mening at vi skal måtte betale inn arbeidsgiveravgift til staten samtidig som de forhindrer oss fra å ha inntekt, sier Danino til Aftenposten.

Gjør livet vanskeligere

Parkteatret har muligheten til å søke om betalingsutsettelse. Det påpeker Finansdepartementet overfor Aftenposten. En utvidet mulighet for utsettelse har vært gjeldende siden i sommer og ble forlenget forrige uke. De fleste med betalingsproblemer som følge av koronakrisen, vil få innvilget søknad.

Danino lar seg ikke imponere. Regjeringen har uansett gjort økonomistyringen vanskeligere og mer usikker, mener han. Danino ser på politikken som et eksempel på en større trend: At regjeringen ikke lytter til næringen hans, som sliter.

Parkteatret ligger på en svært ettertraktet adresse på Grünerløkka. Danino frykter at de små aktørene i Oslos uteliv skal gå konkurs, og at store, kommersielle krefter skal ta over. Foto: Espedal, Jan Tomas

Dersom det kommer nye innstramminger, blir de innført raskt. Tiltakene som skal kompensere for tapte inntekter, tar derimot svært lang tid. Parkteatret venter fortsatt på svar på søknad om kompensasjon for avlyste arrangementer. Krisepakken for næringslivet vil antagelig ikke være på plass før etter nyttår.

Den lille økonomiske bufferen Parkteatret hadde, er brukt opp for lengst. Blant annet på smittevern.

– I praksis ender man fort opp med to alternativer. Det ene er å gå til banken for kriselån. Realiteten er at mange i vår bransje driver med små marginer. Økonomien er ikke god nok til å få lån. Det andre alternativet er å gå konkurs.

Virke: En ond sirkel

Krisen Danino snakker om, synes godt på tallene. Rundt månedsskiftet oktober-november ble skjenketidene i Oslo strammet inn til klokken 22. Da sank omsetningen for barer og restauranter betydelig, viser tall fra DNB.

Så, for to uker siden, stengte ølkranene helt. Da stupte inntektene på barene, til et tap på 90 prosent sammenlignet med i fjor:

Halvparten av arbeidsstyrken i Oslos restaurant- og uteliv er allerede permittert, ifølge organisasjonen Virke. Utelivet spådde for to uker siden at de ville øke til å permittere to tredjedeler. Flere virksomheter som ikke hadde permittert i starten av november, gjør det nå.

Virke mener situasjonen Parkteatret står i, vitner om at regjeringen mangler forståelse for realitetene.

– De tvinger virksomheter de ønsker å redde, ut i konkurs, sier Rhiannon Hovden Edwards. Hun leder Virkes arbeid med kultur- og opplevelsesnæringen.

Virke opplever stor bekymring fra mange av sine medlemmer som står på kanten av stupet. Som et krisetiltak, stilte regjeringen med midler. Disse skulle bankene kunne låne ut til bedrifter som sliter med å betale. Samtidig gir ikke bankene ut lån hvis man ikke har inntekt. Edwards kaller det en ond sirkel.

– Dette er en dårlig koordinert innsats fra staten.

Rhiannon Hovden Edwards leder Virkes arbeid med kultur- og opplevelsesnæringen. Foto: Virke

Byttet ut lite målrettet tiltak

Utsettelsen av skatter og avgifter var et av de første tiltakene som ble innført. Det skulle hjelpe bedrifter med likviditetsproblemer, forteller statssekretær Magnus Thue (H).

– Men det var lite målrettet å innvilge utsettelse for alle, uavhengig av situasjonen man er i, sier Thune. I sommer ble derfor tiltaket endret til å gjøre det lettere å søke om utsettelse for dem som trenger det.

Han har fått forelagt kritikken fra Parkteatret og Virke. De mener at staten nå må sørge for å sikre at utelivsaktørene kan betale regningene sine mens de venter på utbetalinger fra støtteordninger. Thue får spørsmål om hva han tenker om kravet.

– Jeg har veldig stor forståelse for at koronatiltakene setter mange næringsdrivende i en fryktelig vanskelig situasjon. Det er også noe vi forsøker å avhjelpe med tiltak som betalingsutsettelse og kompensasjonsordningen for næringslivet, sier han.

Thune skjønner at det kan oppleves som lenge å vente.

– Samtidig må han ha hatt et omsetningsfall for at vi skal kunne regne ut kompensasjonen. Det er derfor utbetalingen først kommer i januar.

Thue svarer ikke på om man må regne med at små bedrifter går under mens de venter på støtte.

– Mitt råd vil være å utnytte de ordningene vi har, som tross alt er svært gode sammenlignet med andre land. Vi vil aldri få så treffsikre ordninger at alle vil komme seg uskadet gjennom den krisen vi nå opplever.