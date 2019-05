I intervju-serien «Mitt Oslo» får du gode bytips fra kjente, og mer ukjente, mennesker som har et nært forhold til hovedstaden (se flere artikler nederst).

«Vålerenga er nesten hele livet mitt. Nå mener jeg ikke bare klubben: Jeg er fra Vålerenga. I Vålerenga kirke ble jeg døpt, og jeg gikk på Vålerenga skole. Å spille fotball på Vål’enga, begynte jeg med da jeg var fem. Som 17-åring fikk jeg min første proffkontrakt. Det var overveldende. Og utrolig gøy.

Nå når jeg spiller på A-laget, er det ekstra stas å komme fra Vålerenga, selvfølgelig. For tiden er jeg den eneste med den bakgrunnen. De andre gutta bruker dette mot meg innimellom, men bare for gøy.

Trener tre ganger daglig

Så lenge jeg kan huske, har også stedet Vålerenga vært multikulturelt. At jeg fikk vokse opp der, og her i klubben, er jeg skikkelig glad for: Tidlig lærte jeg å sette pris på helt ulike typer folk, mat, kulturer. Fortsatt er jeg så glad i denne delen av Oslo at det nesten bare er her jeg er, også på fritiden.

Jobben er en sak for seg. På stadion befinner vi spillerne oss 24/7, omtrent, når vi ikke er på reise. Ofte har vi to treninger om dagen, pluss egentrening. Så følger uttøyning, isbad, kanskje, boblebad, badstu: Det nye anlegget her byr på topp forhold. Da stadion åpnet, fikk vi også hjemmebane på riktig side av byen. Dét var på tide!

Jan T. Espedal

Samtidig vil jeg gjerne si at jeg er veldig glad i hele Oslo. I ett år var jeg på utlån til et lag i Sverige. Hjemlengselen ble enda større enn jeg trodde. På så mange måter forandrer hovedstaden seg til det bedre, hele tiden. Den vokser og vokser.

Nå begynner Oslo å bli en storby. Endelig. At den vokser litt til, er bare sunt.

Har alltid vært den kule

Jeg vet jo at folk rundt om i Norge har mange meninger om byen min. Mine erfaringer er kun positive: Jeg har alltid vært den kule når jeg er utenfor Oslo. Ja, å være fra Oslo er skikkelig kult, det. Særlig i Bergen, av alle steder, synes folk det. «Hatoppgjørene» mot Brann er noe annet, selvfølgelig. De tenker jeg ikke på nå:

16. mai skal Vålerenga banke Strømsgodset. På hjemmebane!»

Jan T. Espedal

Fakta: Banens beste Mitt Oslo – Ivan Näsberg (23) Yrke: Fotballspiller. Midtstopper og venstreback på Vålerengas A-lag. Bosted: Vokste opp på Vålerenga. Flyttet derfra til Hasle. Aktuell med: Denne sesongen er Näsberg flere ganger kåret til banens beste spiller. Årets 16. mai-kamp blir mot Strømsgodset, på VIFs hjemmebane. Best med Oslo: «Venner, familie, størrelsen. Byen er oversiktlig og hyggelig å spasere rundt i.» Verst med Oslo: «Hovedstaden kan gjerne bli mer lik storbyer i utlandet, særlig når det gjelder butikkutvalg.»

Sport

Intility Arena

Innspurten 16A

Sturle Scholz Nærø

Høsten 2017 åpnet Oslo-fotballens nye storstue. Den vil jeg gjerne trekke frem, selv om jeg er inhabil – og det stikk motsatte: Jeg vokste opp i VIF, så jeg ser de massive forbedringene bedre enn de fleste. Før trente vi på en grusbane. I dag spiller vi på førsteklasses kunstgress. 19.000 tilskuere tar stadion, som byr på topp forhold for publikum også. På torsdag møter vi Strømsgodset her, uken etter kommer Lillestrøm. Jeg gleder meg!

Restaurant

Anatolia

Økernveien 9

Sturle Scholz Nærø

Tyrkisk mat er jeg glad i, og her smaker den skikkelig godt. Restauranten ligger inne på Tøyen-senteret, rett ved nedgangen til T-banen. På Tøyen har jeg alltid trivdes, og på torget finnes en hel meny av steder med forskjellig slags mat.

Spisesteder

Vålerenga-området

Paal Audestad

Den klassiske trehusbebyggelsen i strøket er en opplevelse i seg selv. Og rundt omkring på Vålerenga finner du fortsatt «hull i veggen»-steder som serverer retter av god kvalitet. Thaimat og sushi preger mange av menyene. Det passer fint for meg.

Strøk

Kampen-Tøyen-Jordal

Ingar Storfjell

Hele dette området anbefaler jeg uten videre, fra Vålerenga og ned til fotballbanen på Jordal. Det er der gutta pleier å henge, bare ikke akkurat nå for tiden: Fotballbanen brukes som anleggsområde for den nye ishallen. Særlig om sommeren er det fint på Vålerenga, i parken, ved skolen, rundt kirken og videre til Tøyen Torg. Noen ganger spaserer jeg videre til Botanisk hage. Den er veldig koselig.

Tur

Alnaelva

Rolf Øhman

For deg som ikke kjenner den så godt: Alnaelva er faktisk Oslos lengste elv. Den begynner ved Alnsjøen i Lillomarka og renner ut i fjorden. Underveis går den i en 15 meter høy foss, som åpnet igjen for noen år siden, og gjennom Svartdalsparken. Flere steder er det anlagt nye, fine turstier. Alnaelva renner gjennom mange koselige strøk.

Uteliv

Tilt

Badstugata 6

Dan P. Neegaard

Rett rundt hjørnet fra Rockefeller finner du baren som kaller seg «Norges første, største og beste utested med shuffleboards, flipperspill og arkader». Tilt har også biljard, Pac-Man og full pakke når det gjelder andre spill. Stemningen er avslappet og hyggelig. Her går jeg for å kose meg.

Mat

Oslo Street Food

Torggata 16

Olav Olsen

Like ved Tilt, i første etasje i gamle Torggata bad, ligger byens nyeste mathall. Har du vært der? Mitt tips er å unngå de mest populære dagene og tidspunktene. Da kan det være vanskelig å finne bord. Utvalget av mat er enormt, så her er det utfordrende. Jeg liker nemlig alt! Nesten.

Spisested

Piri Piri

Trondheimsveien 6A

Ingvild Fjelltveit

Kylling er spesialiteten, og kjøkkenet beskrives som portugisisk. På Piri Piri serveres god mat i solide porsjoner. Her får du mye for pengene.

Sommersted

Sydstranda

Ulvøya

Jon Olav Nesvold / NTB Scanpix

Her er det skikkelig fint om sommeren. Sørenga liker jeg også, men der blir det jo fort altfor mange folk. Ulvøya er litt lenger unna og verdt hele turen: Jeg har aldri sett at det er fullt der, stranden er fin og ren, og like ved ligger et stupetårn. Du må betale noen få kroner for å komme inn. Dét gjør jeg gjerne.

Nostalgi

Frognerbadet

Middelthuns gate 28

Olav Olsen

Dette høres ut som en skikkelig klisjé: I oppveksten elsket jeg Frognerbadet. Fortsatt går jeg der av og til når været er fint. Frognerbadet var pappas, lillebrors og mitt sted, særlig i skoleferiene. Det morsomste var vannsklien. Nå håper jeg at kommunen holder ord og får den åpnet igjen, til glede for barn i alle aldre.