Ved 22-tiden torsdag kveld ble to 13 og 14 år gamle gutter innbrakt av politiet. Fra 18-tiden samme kveld skjedde det seks ran av barn og ett ransforsøk, hvor ofrene ble fratatt Airpods, trådløse øreplugger fra Apple, ifølge NTB.

– Politiet har informasjon om flere svært unge gjerningspersoner, og vi jobber med å identifisere dem. Vi er interessert i opplysninger om lignende forhold som ikke er meldt til oss, sier etterforskningsleder Thomas Stange ved Majorstuen politistasjon.

Ofrene skal ha blitt holdt fast og truet. To av ofrene var 14 år gamle.

Politiråd etter flere barneran: Gå flere sammen

– Ikke brukt våpen

For øyeblikket er fire ran under etterforskning: Tre på Vinderen og et på Majorstuen. Stange opplyser at politiet ikke har konkludert med antallet ran.

– Det er ikke brukt våpen under ranene, og det er lett omsettelige gjenstander som er fraranet de fornærmede, sier Stange.

Politiet knytter ikke noen av barna til noen gjenger.

Olav Eggesvik

Blir fulgt opp av barnevernet

På grunn av guttenes unge alder blir de ikke pågrepet eller siktet, men innbrakt til en samtale med politiet. Deretter blir de fulgt opp av barnevernet.

De to barna skal ha vært kjent av politiet fra før. Det ønsker ikke Stange å kommentere.

– Vet dere hva som driver dem til å gjøre dette?

– Dette er lett omsettelige ting. Alle ungdommer i dag går rundt med kostbare gjenstander på seg. Det er nok motivet. Det er ikke alle som har mulighet til å skaffe seg det ved å kjøpe det, sier Stange.

Han understreker at selv om det er en alvorlig sak, er det ingenting som tyder på at det er snakk om en ransbølge.