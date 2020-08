15 syklister bøtelagt under Aksjon skolestart

Onsdag morgen ble 15 syklister og én elsparkesyklist bøtelagt for sykling på rødt lys i Oslo sentrum. Hittil har 1200 førere fått reaksjon under Aksjon skolestart.

27. aug. 2020 21:38 Sist oppdatert nå nettopp

– Tuller du, spør syklist Beate Folkestad Habhab.

Hun kom syklende på rødt lys mot Oslo sentrum onsdag morgen og ble vinket til side av politifolk i Akersgata.

Og hun var ikke den eneste. Det ble en tøff morgen for syklister, bilister og elsparkesyklister som rullet forbi før henne, da politiet stoppet alle som kjørte på rødt lys. Straffen ble forenklet forelegg på 1200 kroner. Habab kom trillende rett etter at kontrollen flyttet seg lenger opp i veien.

– Pleier du å stoppe på rødt lys?

– Jeg ser om det er biler eller ikke, svarer hun.

Jobber for trygg skolevei

I forbindelse med Aksjon skolestart har politiet gjennomført kontroller rundt omkring i hovedstaden siden skolestart. Som regel er det bilister som blir stoppet, men onsdag morgen var det flest syklister som fikk forelegg etter å ha syklet på rødt mot Akersgata.

Det er ikke ofte syklister blir bøtelagt under Aksjon skolestart, men onsdag fikk 15 syklister og én elsparkesyklist forelegg på 1200 korner hver for kjøring på rødt lys. Karen Gjetrang

– Det er mange som kjører på rødt lys her. Og de kommer i kjempehastighet ned veien, sier politibetjent Adnan Naeem.

– Det er veldig mye politikontroll de ukene førsteklassingene begynner på skolen. Det er for at de skal ha en trygg skolevei, sier Gunnar Sund, trafikkansvarlig for Oslo politidistrikt enhet sentrum.

1200 reaksjoner

Til og med onsdag hadde Oslo-politiet hatt kontroller ved 103 skoleveier. Det har blant annet resultert i 13 førerkortbeslag. Nesten 1200 førere har fått forenklet forelegg, gebyr eller blitt anmeldt.

Hele 602 av disse for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. 220 kjørte for fort, mens 191 manglet bilbelte. Den høyeste farten som er blitt registrert, var i Østensjøveien. Der mistet en fører lappen etter å ha blitt målt inn til 99 km/t i 50-sonen.

– Vi ser nå at antall forenklede forelegg er høyere enn i 2019 da det ble skrevet ut 797 forelegg. I år er vi allerede på 941. Det kan være litt tilfeldig, men det er bekymringsfullt at så mange blir tatt på skoleveiene, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Det er ikke ofte syklister blir tatt under Aksjon skolestart. Grønli forklarer det med at mange sykler på rødt i Oslo sentrum.

– Alle som kjørte på rødt i det aktuelle krysset ble tatt. Vi hadde ikke tilkalt ekstra mannskaper for å kontrollere syklistene. Det er viktig at også syklister som kjører ulovlig, blir stoppet, påpeker Grønli.

Ble tatt to ganger på én dag

En av dem som mistet førerkortet, ble stoppet to ganger i løpet av samme dag. Først ble mannen i 20-årene stoppet på en skolevei ved Ensjø. Der holdt han 63 km/t i en 40-sone, noe som resulterte i et forenklet forelegg.

Ved 23-tiden ble samme fører stoppet på E6 ved Karihaugen. Denne gangen kjørte han i 143 km/t i 80-sonen. Dermed ble førerkortet beslaglagt på stedet.

– Jeg kan bare konkludere med at han ikke hadde lært noe. Han burde ha forstått at nå må jeg endre adferden da han ble stoppet første gangen, sier Grønli.

Også tre bussjåfører har fått forelegg under årets Aksjon skolestart. To av dem for å ha kjørt for fort. Den tredje for mobilbruk.

Aksjon skolestart avsluttes fredag ettermiddag.