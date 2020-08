To siktet etter festen i bunkeren i Oslo

Politiet har sikret åstedet og jobber med å kartlegge hendelsesforløpet.

Inngangen til grotten hvor 25 festdeltagere trolig ble kullosforgiftet og deretter sendt til sykehus etter en fest inne i grotten/bunkeren på St. Hanshaugen natt til søndag. Opp mot 200 personer alderen 20 til 30 år skal ha deltatt på festen. Jil Yngland

Thomas Olsen Journalist

Gina Grieg Riisnæs

31. aug. 2020 12:55 Sist oppdatert 10 minutter siden

To personer er siktet i saken, foreløpig for uberettiget adgang og opphold i bunkersen, opplyser Oslo politidistrikt mandag. Siktelsene kan bli utvidet, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding mandag.

– Vi vil vurdere om flere personer skal siktes. Vi går nå igjennom hele hendelsesforløpet og jobber med å innhente informasjon, sier politiadvokat Julie Wangensteen Lien til Aftenposten.

– Hva kan siktelsen blir utvidet til?

– Det kan jeg ikke si noe om. Men dette er en alvorlig sak. Vi er kun i en innledendende etterforskningsfase, svarer Wangensteen Lien.

Hun ønsker ikke å gi noen detaljer om hva slags rolle de siktede har hatt under ravefesten inne i et forlatt tilfluktsrom på St. Hanshaugen i Oslo. Heller ikke om politiet har avhørt de to siktede.

– Det er gjort avhør og flere er planlagt. Deretter vil vi fortløpende vurdere om det er behov for nye. Lokalet er forseglet av politiet og i morgen skal kriminalteknikere undersøke stedet.

25 personer ble sendt til sykehus med kullosforgifting etter grottefesten natt til søndag. Ifølge politiet deltok opp mot 200 mennesker, de fleste i alderen 20 til 30 år. I tillegg ble to politikonstabler lagt inn etter å ha evakuert festdeltakere.

Pr. mandag formiddag ligger tre fremdeles til overvåking/ intensivbehandling.

– Begynner å få oversikt

Politiet har dialog med blant annet Oslo universitetssykehus og andre aktører og går nå gjennom beslag og undersøker elektroniske spor, opplyser Oslo politidistrikt i pressemeldingen.

Wangensteen Lien opplyser at politiet begynner å få oversikt over hvor mange og hvem som befant seg inne i grotten under arrangementet.

– En del informasjon har vi allerde fra politiet, som var på stedet tidlig. Vi jobber for nå for å få et overblikk, sier politiadvokaten.

– Har arrangørene av ravefesten samarbeidet eller gitt dere informasjon?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, svarer Wangensteen Lien.

Hun opplyser at det foreløpig ikke er oppnevnt forsvarere for de siktede.

– Utrolig uansvarlig

Vidar Haukeland, administrerende direktør i den ideelle Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg som eier grotten, opplyser at de ikke har tilgang på åstedet mens politiet gjennomfører undersøkelser. Selv er han nysgjerrig på hvordan festdeltakerne har kommet seg inn.

– Du må ha stige for å gå ned, så jeg lurer på om de har bygd noe for å få tilgang. Jeg skjønner ikke hvordan de har fått ned aggregatene, sier han.

Det er uvisst når stiftelsen får tilgang på grotten. Selv ble Haukeland sjokkert da han fikk de første meldingene om festen. Han skjønte raskt hvilket sted det dreide seg om, og ringte politiet for å fortelle at Lovisenberg eier stedet.

Ettersom politiet har opprettet sak vil ikke stiftelsen anmelde hendelsen nå, opplyser Haukland.Han synes det er skremmende å tenke på hva som kunne ha skjedd om politiet ikke hadde gått tilfeldig forbi.

– Uavhengig av sted er det veldig farlig å fyre opp aggregat inne. Til og med russen har skjønt dette, og har derfor sine aggregater utenfor bussene, sier han.

– Dette kunne vært en nasjonal katastrofe med så mange unge mennesker til stede. Det er utrolig uansvarlig.

Les også Utelivstopp etter festulykke i tilfluktsrom: – Trist å se at det vi advarte om, faktisk skjedde