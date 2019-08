Kunne ikke stenge T-banen i fellesferien fordi bussene ble bestilt for sent

I fellesferien var det buss for tog i Oslo-området. Når folk nå kommer tilbake fra ferien, må flere tusen belage seg på buss for T-bane. Det blir buss for bane mellom Tøyen og Brynseng som ble stengt lørdag 3. august og gjenåpner 19. august.

Fakta: Sommerstengt T-bane Det var opprinnelig planlagt to stengninger av T-banen i sommer. I store deler av juli skulle deler av Østeråsbanen vest for Majorstuen være stengt i forbindelse med vedlikehold. Denne jobben ble utsatt. Angivelig fordi Ruter ikke klarte å skaffe busser i fellesferien. Ruter sendte ut mini-anbud for å skaffe busser i siste del av mai. Fra lørdag 3. til søndag 18. august skal Sporveien utføre arbeid i tunnelene mellom Tøyen og Brynseng. Det betyr endringer for T-banelinjene 1, 2, 3 og 4. T-banen vestfra vil snu på Tøyen, mens den østfra vil snu på Brynseng. T-banestasjonene på Ensjø og Helsfyr betjenes ikke i denne perioden. Her settes det inn busslinje 95 som vil kjøre annethvert minutt. For mer informasjon: Sjekk Ruters nettsider.

En av grunnene til at denne stengningen ble planlagt etter fellesferien, er at T-banen hadde planlagt en stengning på Østeråsbanen mellom Majorstuen og Røa i deler av juli. Ifølge Sporveien er den planlagte stengningen på Østeråsbanen utsatt til et senere tidspunkt fordi de ikke fikk tak i nok busser.

En oversikt fra NHO Transport viser at Sporveien og Ruter på det meste trengte 14 busser for å gjøre planlagt vedlikeholdsarbeid ved Borgen og Grinidammen bro i sommer. Til sammenligning trengte Vy 500 busser i forbindelse med buss for tog i sommer.

Wasim Riaz

– Det kan virke som om Sporveien og Ruter skylder på busselskapene for at de ikke fikk tak i nok busser. Det er ikke riktig. Anbudet kom først 20. mai. Da hadde buss-selskapene lagt sine planer for sommer og godkjent ferier for sine sjåfører. Hadde de kommet med anbudet i april, så ville de garantert fått nok busser, sier Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport.

Skaffet 500 busser til Vy

Rett før jul søkte Vy (daværende NSB) Samferdselsdepartementet om tillatelse til å leie inn busskapasitet fra utenlandske selskaper i forbindelse med buss for tog i sommer. Vy var redd for at de ikke ville klare å skaffe nok busser i Norge.

Da NHO Transport fikk vite om det, spurte de sine medlemmer om de kunne klare å dekke behovet på 500 busser. Dermed innledet NHO Transport dialog med Vy der budskapet var at Vy kunne få 500 norske busser i sommer. I april trakk Vy sin søknad om å leie utenlandske busser fordi de hadde fått norske busser.

– Når vi klarer å skaffe Vy 500 norske busser, så er det ikke noe stort problem for oss å skaffe 14–15 busser i juli. Men da må forespørselen komme tidligere, slik Vy har gjort. Vi mener at Ruter og Sporveien må ta selvkritikk i denne saken, sier Stordrange.

Tar selvkritikk

– For å bestille busser som erstatningstilbud for T-banen, er Ruter avhengig av tidlig informasjon om behov og planer fra Sporveien. Den dialogen og planlegging er god, men kan absolutt bli bedre. Så ja, vi tar selvkritikk på at bussbestillinger og anbud kan komme ut for sent noen ganger, sier Cathrine Myhren, informasjonsrådgiver i Ruter.

Dan P. Neegaard (arkivfoto)

Hun understreker at Ruter prøver å legge planlagte avvik til perioder der det er færre reisende. Dette er på kvelder, nattetid, helger og ferier.

– Dessverre kan ikke alt legges til fellesferien. Avviket 3. til 18. august vil påvirke mange reisende, og selv om det ikke foregår i fellesferien, foregår det likevel i den delen av august som fremdeles er ferie, og det ikke er like mange reisende som ellers, sier Myhren.

Når det gjelder T-banestengning mellom Tøyen og Brynseng, så ville det ha vært vanskelig å stenge denne strekningen i sommer også fordi flere busser som ble brukt av Vy, hadde Brynseng som endestasjon.

– Kommer dere til å være tidlig ute med buss-bestillinger neste gang det er behov?

– Vi ønsker alltid å være tidlig ute planlegging og informasjon. Flere og flere velger å reise kollektivt, det er vi veldig glad for, og selvsagt må vi hele tiden passe på at vi blir flinkere og flinkere til å være enda tidligere ute med planlegging og gjennomføring av tiltak som påvirker våre kunder.

Var opprinnelig planlagt i mai

Jan Rustad, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien, skriver i en e-post at arbeidene ved Borgen og på Røabanen var planlagt i en noe utvidet Kristi himmelfartshelg. Her var alt på plass, også bussbestilling. Av logistikkhensyn ble det imidlertid nødvendig å flytte dette til juli. Flyttingen ble besluttet i begynnelsen av mai. Samtidig ble det meldt inn behov for busser.

– Det er i ettertid lett å se at dette var en kort tidshorisont i forhold til å etablere alternativ transport, men bestilling ble sendt så snart ny arbeidsperiode var klar – dessverre var det da ikke busser å få tak i, skriver Rustad.

Disse arbeidene er nå i sin helhet flyttet til uke 40 – her er alternativ transport på plass.

– Tar dere selvkritikk?

– I Sporveien er vi alltid åpne for å evaluere rutiner og hvordan vi løser oppgaver. Det er alltid rom for forbedringer – også i Sporveien, og vi gjør alt vi kan for å sikre at nødvendige arbeider på infrastruktur og stasjoner påvirker de reisende i minst mulig grad.