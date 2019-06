Nesten en av ti i Oslo vil stemme på bompengepartiet

Det ville gitt partiet seks plasser i Oslo bystyre dersom dette var et valgresultat. Målingen er utført av Sentio for Klassekampen. I en meningsmåling for Aftenposten og NRK i forrige uke lå partiet an til å få fem mandater i hovedstaden.

Arbeiderpartiets oppslutning i Oslo har stupt. Partiet får i målingen en oppslutning på 19,8 prosent, en nedgang på hele 12,2 prosentpoeng sammenlignet med kommunevalget i 2015.

Med fremgang for MDG og SV beholder likevel dagens rødgrønne byråd et knapt flertall med 30 av 59 plasser i bystyret, ifølge målingen.

Bakgrunnstallene i målingen viser at 7 prosentpoeng av dem som stemte Ap i 2015, sier de nå ville stemt FNB.

Høyre er byens største parti med en oppslutning på 27,1 prosent (-4,7 sammenlignet med 2015), Fremskrittspartiet får 5,2 prosent (-0,8), Venstre 4,7 (-2,2), KrF 1,1 (-1,3), Sp 1,5 (+0,9), MDG 13,7 (+5,7), SV 9,7 (+4,3) og Rødt 7,6 (+2,6).