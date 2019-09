«Sigøynerkongen» Karoli siktet for grove trusler

Karoli ble pågrepet i Oslo torsdag kveld. Politiet var bevæpnet da de pågrep ham, skriver NRK.

Ifølge TV 2 startet saken mot «Roma» Karoli etter at en ung mann tidligere denne måneden anmeldte saken. Han forklarte til politiet at Karoli ved flere anledninger hadde forsøkt å presse ham av veien ved ring 3 i Oslo.

Kanalen skriver at politiet under etterforskningen har fått tak i flere videoer som er sendt fram og tilbake mellom Karoli og den unge mannen. Noen av videoene skal vise det politiet mener er skytevåpen.

– Nødvendig med fengsling

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen ved Oslo politidistrikt ønsker ikke overfor NRK å kommentere om det er beslaglagt våpen.

– Ut fra opplysninger i saken kan det imidlertid tyde på at det har vært våpenlignende gjenstander involvert. Det er nødvendig med fengsling både av hensyn til etterforskningen og fordi det er fare for gjentakelse, sier han.

Ifølge TV 2 oppfatter politiet truslene som drapstrusler.

Konflikt mellom familier

Etter det NRK får opplyst er trusselsaken en del av en gammel konflikt mellom Karoli-familien og en annen familie i Rom-miljøet i Norge. Statskanalen skriver at truslene skal ha blitt framsatt på sosiale medier.

– Truslene er fremsatt på ulike kommunikasjonsplattformer, bekrefter politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til TV 2.

Nekter straffskyld

Karolis forsvarer, advokatfullmektig Per Bjørnar Helgestad, opplyser til NRK at siktede ikke erkjenner straffskyld og at han vil begjære seg løslatt.

René Karlsen, som han egentlig heter, blir framstilt for varetekt lørdag formiddag.

Både han og broren Alex «Dolla» Karoli hevder de har tittelen som «sigøynerkonge» etter at faren deres Polykarp Karoli gikk bort i 2001.