– 26 førerkortbeslag i løpet av én helg er ikke bra. Det er et altfor høyt tall og et nedslående resultat. Vi var forberedt på at noen ville miste førerkort, men tallet er mye høyere enn antatt, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Det er mer enn seks år siden sist Oslo fikk en ny fotoboks, men nå kan bilistene merke seg at en ny fotoboks er på plass.