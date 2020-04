På Oslo-byrådets pressekonferanse fredag 17. april kom skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) med to direkte utfordringer til regjeringen:

– Avlys muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen i videregående, slik at fylkene og skolene kan prioritere ressurser og kapasitet til forsvarlig standpunktvurdering og gjennomføring av privatisteksamener.

– Prioritér 10. trinn og 3. klasse på vgs. for raskest mulig oppstart, når den tid kommer. Dette er nødvendig for å sikre tid til en god sluttvurdering og en god avslutning på skoletiden, sa skolebyråden også.

I stedet ønsker hun at avgangselevene, både i vgs. og i ungdomsskolen, nå må prioriteres først til å komme i gang igjen med ordinær klasseromsundervisning.

Mens det fortsatt er stengt i Norge, åpner Danmark til sammenligning gymnasene for avgangselevene denne uken.

Avlyste skriftlig eksamen

Allerede i slutten av mars valgte regjeringen å avlyse alle skriftlige eksamener, samtidig som skolene ble stengt.

Hvis de muntlige og praktiske skal gjennomføres, må standpunktkarakterene settes allerede i midten av mai – før eksamenstrekket gjøres.

Ved å droppe eksamener, både forberedelser og gjennomføring, blir det mer tid til vanlig skole for å gi et skikkelig grunnlag til å sette karakterer, er begrunnelsen til Thorkildsen. Hun får støtte av Utdanningsetaten i vurderingene.

– De understreker blant annet at det er nødvendig for å sikre en riktig og rettferdig vurdering av avgangselever, og det må også regjeringen gi oss anledning til, sa skolebyråden.

Vil heller bruke ressurser på privatistene

Overfor Aftenposten begrunner hun byrådets standpunkt med at eksamenskarakterene utgjør en svært liten del av elevenes vitnemål, og det er bare en begrenset del av elevenes kompetanse som testes gjennom en eksamen.

Samtidig argumenterer hun for at det i dagens situasjon er riktig å prioritere gjennomføring av privatisteksamener.

Dette er elever som for eksempel tar opp igjen fag fra videregående for å forbedre karakterene, eller de tar fag de mangler for å komme inn på et bestemt studium.

Ber privatister forberede seg

Dan P. Neegaard

Kunnskapsminister Guri Melby (V) svarer at privatistene har høy prioritet.

«Målet vårt er at alle skal få tatt eksamen. En nasjonal koordineringsgruppe jobber nå for å se på hvordan privatisteksamen kan gjennomføres i hele landet. Det er fortsatt noen avklaringer som gjenstår», skriver hun i en e-post.

«En del av de planlagte eksamenene i april er utsatt, men jeg ber alle privatister som er satt opp med eksamen i mai om å forberede seg som om eksamen skal gå på den planlagt datoen. Det kan bli ytterligere utsettelser, men det er viktig at de forbereder seg», skriver ministeren også.

Vil ikke avlyse eksamen for avgangslever

Melby sier videre at de er i dialog med fylkeskommunene om gjennomføring av eksamen i den videregående skolen og hva som kreves for å få det til, men at det er for tidlig å presentere detaljer.

«Jeg har forståelse for at det er mange avgangselever som vil tilbake til klasserommet. Det er også mange elever som vil ha godt av det både faglig og sosialt. Jeg synes Oslo kommune kommer med en god utfordring som stemmer godt overens med målet til regjeringen. Nemlig at alle elever skal tilbake til skolene igjen før sommeren», skriver hun.

«Hvilke trinn og hvor mange som skal være del av den neste puljen, er for tidlig å si noe konkret om akkurat nå», skriver hun også.