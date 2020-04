I et improvisert callsenter i Rådhusets grupperom nr. 6, satt ordfører Marianne Borgen (SV) og partienes gruppeledere. I kontorer, hus og leiligheter over hele byen satt alle de andre. Den ærverdige bystyresalen sto tom.

Onsdag avholdt bystyret i Oslo sitt første bystyremøte etter koronakrisen startet. Det skjedde via nettmøte, som hvem som helst kunne følge direkte.

«Raymond J is waiting in the lobby» blinket skjermen. Det var Borgens jobb å koble inn byrådslederen.

– Hører dere meg nå, spurte byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Det gjør vi ... Men ikke nå. Nå er Raymond Johansen helt borte. Noen må hjelpe ham på, sa Borgen.

– Hører dere meg nå? Jeg trengte ikke hjelp, kontret en fornøyd Johansen.

Banket unna en rekke mindre saker

Forrige bystyremøte ble avlyst på kort varsel. Men de siste ukene har de politiske hjulene rullet igjen, og de ulike utvalgene har møttes via nettmøtetjenesten Teams.

Men det er noe annet når 59 representanter og ni byråder skal møtes. Men også det gikk, på et vis, i fem timer til ende uten pause.

Bystyret vedtok at Oslo skal få «Regnbueplassen», som del av arbeidet for kjønns- og seksualitetsmangfold. Det støttet alle. (Det er ikke avgjort hvor den skal ligge).

Bystyret vil bevare Y-blokken i Regjeringskvartalet. Vedtaket får ingen praktisk betydning, de kan ikke forhindre riving. (Partiene stemte likt som forrige gang det temaet var oppe, men nå har Ap og Høyre, som vil rive, ikke lenger flertall sammen).

Bystyret vedtok at Oslo støtter å evakuere barna fra flyktningleiren Moria i Hellas. Til protester fra Høyre på prinsipielt grunnlag («Jeg synes det er problematisk at bystyret stadig tar stilling til utenrikspolitiske spørsmål», sa gruppeleder Øystein Sundelin).

Bystyret godkjente kjøpet av en bygård til bruk som kommunale leiligheter, det første store kjøpet etter den såkalte Boligbygg-skandalen i 2017 (Den ligger på Vålerenga. Selv om det er bred enighet om at nye kommunale boliger bør ligge andre steder enn indre øst, så var den så godt egnet.)

Bystyret godkjente årsmeldinger, høringsuttalser, handlingsplaner og flere små- og mellomstore reguleringssaker (Det er problematisk at ikke hver leilighet i boligutbygging på Lambertser får egen P-plass, påpekte FNB og Frp).

Bystyret vedtok å kjøpe en nabovilla til Boltaløkka skole for å utvide skolegården. (Det er annen gang på et halvår at foreldrene får gjennomslag politisk. Forrige gang var rett før jul, da elevene unngikk bussing og heller får brakker når skolen skal rehabiliteres.)

Utsatte E6-vedtak

Men flere litt større saker ble utsatt.

– Med tungt hjerte foreslår jeg å utsette sak 93, klimastrategien. Det er kommet en rekke forslag på tampen, som gjør det vanskelig å stemme over saken i dag, sa gruppeleder Sirin Stav i MDG.

Egentlig handler den om hvordan Oslo skal redusere klimagassutslippene sine med 95 prosent frem mot 2030. Men den inneholder også et punkt om at Oslo er imot det store motorveiprosjektet E6 Oslo øst, som inkluderer den såkalte Manglerudtunnelen.

Det reagerte Venstre på, som sammen med Rødt stilte forslag om at Oslo ikke skulle være imot, så lenge det ble løst på en annen måte enn Veivesenet legger opp til, slik Aftenposten omtalte tirsdag.

De lå an til å få med seg flertallet, før Rødt stilte flere andre forslag i tillegg og også gikk i dialog med byrådspartiene. Enden på visen ble at saken ikke ble behandlet likevel.

– Det betyr at vi kan komme til å ha et ekstraordinært møte om to ukers tid, advarte ordføreren.

Noen ting var likevel ved sitt vante.

– Det gikk jo helt greit, selv om vi ikke åpnet matbutikkene på helligdagene i påsken, sa Espen Hasle (KrF), som av hensyn til barna som er mer hjemme enn vanlig, var svært kritisk til at Oslo ønsker å la takeaway-restauranter også selge alkohol.

Da hadde Raymond Johansen få minutter tidligere informert bystyret om at ja, det blir utepils igjen. Fra en ubestemt dato i første halvdel av mai, og bare hvis det samtidig serveres mat.