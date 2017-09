– Om byggherren gir arkitekten mulighet til å jobbe frem estetiske kvaliteter, samtidig som alle andre formål med bygget ivaretas, så får vi bedre arkitektur.

Det fastslår Camilla Moneta. Hun er fagsjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL), en stilling hun fikk i fjor. Hun har bakgrunn fra flere arkitektfirmaer, sist som seniorarkitekt og prosjektleder i Snøhetta.

Aftenposten ble med henne på tur til Oslos to nye fjordbyer: Tjuvholmen og Sørenga. Hun mener forskjellene er påfallende store. Førstnevnte har kvaliteter sistnevnte mangler.

Fakta: Norske arkitekters landsforbund (NAL). Medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. Har ca. 4300 medlemmer og 14 lokalforeninger. Samarbeider med en rekke offentlige og private institusjoner for å bedre rammebetingelsene for arkitektur og påvirke arkitekturpolitikken.

– Er det et svært forsømt felt i dagens utbygging?

– Byggherrene – altså de som bestiller, kjøper eller er oppdragsgiver for bygget – kan i mye større grad ha ambisjoner som går ut over det rent funksjonelle. Noen byggherrer er forbilledlige, mens andre har et altfor snevert syn på hva arkitektur kan være. Modige og visjonære byggherrer med tillit til arkitektene skulle vi hatt flere av, sier Camilla Moneta.

Kopierer løsninger altfor ofte

– Har vi fått for like og kjedelige bygninger under den hurtige utbyggingen i Oslo?

– Hvis tempo får forrang, og estetiske opplevelser skrelles bort, får vi ensformige og lite stimulerende bygninger. Vi ser i dag mange eksempler på arkitektur som ikke har noen form for stedstilpasning. Altfor ofte ønsker byggherren å kopiere løsninger og gjøre arkitekturen så enkel, rask og kostnadseffektiv som mulig. Vi risikerer da at det som bygges, ikke muliggjør gode opplevelser og optimale forhold for det livet som skal leves der. Spørsmålet er om det lønner seg for samfunnet å bygge på sparebluss og med raskt tempo.

– Har du et eksempel på hvordan man kan skape bygninger og bygningsmiljøer med estetiske kvaliteter i byen?

– Det gjelder å bestemme seg for hvilke kvaliteter man skal kjempe for. Gode arkitekter jobber integrert med arkitektur, interiør og landskap for å finne løsninger som holder seg over tid, og som virker inkluderende og appellerende. De skaper variasjon, men samtidig en ryddig helhet. Det kan godt være høyt og tett, og likevel oppleves komfortabelt, men da må det kompenseres med nærhet til soner med sol og mye grønt, svarer Camilla Moneta.

Tjuvholmen versus Sørenga

Tjuvholmen har det meste av alt dette. Særlig er det fint på Holmen ytterst mot sør. Landskapsarkitekturen binder det hele sammen.

– Men jeg skulle ønske området kunne trekke til seg et større mangfold av mennesker ved å ha mer differensiert bruk av lokaler. Tjuvholmen virker litt for eksklusivt, og gir meg en følelse av at jeg må kle meg pent når jeg skal dit, sier Camilla Moneta.

– Du ser på Tjuvholmen som et eksempel på at arkitekturen inngår i en helhet med estetiske kvaliteter. Kan du nevne en motsats?

– Man kan jo vandre langs fjordpromenaden og legge merke til forskjellene mellom Tjuvholmen og Sørenga. Ytterst på Tjuvholmen har man fått til en helt annen estetisk variasjon enn på Sørenga. Det gir en rikere visuell opplevelse å gå her.

– Hvorfor er estetikk så viktig for oss mennesker i hverdagen?

– Estetikk handler om hvordan vi oppfatter omgivelsene med sansene. Vår spontane respons på miljøet rundt oss baserer seg jo på sanseinntrykkene som kroppen erfarer. Når vi opplever at omgivelsene er gode, blir vi mer positivt innstilt til omverdenen. Dette vet vi. Gode estetiske erfaringer er inspirerende. De gjør livet rikere, sier hun.

En rettesnor for kvalitet

– Er det forskjell på å la estetikken spille en hovedrolle og det å ta estetiske hensyn når man bygger?

– Jeg vil si estetikken har én av hovedrollene. Den estetiske opplevelsen alene er ikke et suksesskriterium for god arkitektur, men estetikk er en nyttig rettesnor for kvalitet. Arkitekt og forfatter Birgit Cold sier at dersom vi isolerer den bruksmessige, sosiale, konstruktive og tekniske siden fra det estetiske og opplevelsesrike, har vi ikke tatt vare på eller skapt omgivelser av kvalitet. Sverre Fehn hadde en poetisk visjon for Døveskolen i Skådalen, som jeg synes vitner om en dyp forankring til det sanselige og respekt for mennesket. «Hva trenger døve barn? En arkitektur som kompenserer for tap av lyd», sa han.

God hverdagsarkitektur

Selv i hverdagsarkitekturen kan arkitekten få inn gode sanselige erfaringer.

– Det kan være måten lyset faller inn i et rom på. Det kan være materialenes struktur og fargesammensetning. Ofte spiller arkitekten på stedlige kvaliteter, enten det er naturgitte egenskaper som utsikt, trær, sollys, eller historiske referanser og nabobyggenes proporsjoner. Samspillet mellom løsninger og egenskaper kan tilsammen gi en rik sanseopplevelse. Det er også mye estetisk nytelse i det som er håndverksmessig godt utført, sier Moneta.

– Må vi regne med at klimaendringer også kan endre vårt syn på gode hus?

– «Form følger funksjon» er en type estetisk ideal vi ofte referer til i modernismen. Dersom vi skal ta klimautfordringene på alvor, må vi også forvente at uttrykket på byggene vil endre seg. Formen, orienteringen, grad av åpenhet og lukkethet, materialene – alt dette vil være med å gi en ny type arkitektur. Det vil for noen oppleves som uestetisk, men kanskje er det bare en reaksjon på det som er annerledes og fremmed, sier arkitekten.

I den norske byggetradisjonen er det mange eksempler på bygg som opptrer i god sammenheng med stedets natur, klima og topografi. Opprinnelig bygget vi med stedstypiske materialer, som har holdt seg over lang tid og eldes på en vakker måte.

