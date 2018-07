Et vitne opplyser til Aftenposten at det var et barn som vedkommende anslår å være i 10-14-årsalderen som ble påkjørt.

Hendelsen skjedde ved Schous plass. Det er ikke kjent hvor hardt skadet barnet er, men politiet opplyser at pasienten var ved bevissthet da ambulansen kom. Han er kjørt til Ullevål sykehus.

Skader i hodet

«Den påkjørte er en ung gutt. Skal ha skader i hodet, men har bevegelighet i alle lemmer. Gutten skal ha kommet ut i gangfelt på sparkesykkel sammen med en annen gutt», skriver politiet på Twitter.

– Det har skjedd under utrykning, men jeg vet ikke så mye mer foreløpig. Det var patruljen selv som meldte fra, men jeg har ikke detaljer. De var på vei til et annet trafikkuhell da det skjedde, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen til Aftenposten.

Politiet meldte om hendelsen i 16.10-tiden.

Spesialenheten varslet

Spesialenheten for politisaker er allerede varslet, opplyser politiet.

– Det er for tidlig å si om det blir en sak for dem, sier Iversen.