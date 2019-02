Redningsetatene ber folk være forsiktige når de ferdes rundt i Oslos gater. Store, tunge istapper henger fra mange tak, særlig etter at temperaturene svingte over på pluss-siden natt til lørdag.

Varsler må ikke ignoreres

– Gårdeierne har ansvar for å sikre mot ras, og det er veldig viktig at de gjør det, sier operasjonsleder Tor Grøttum ved Oslo politidistrikt. Han ber også alle trafikanter ta ansvar og passe seg.

– Det er snakk om flere kilo tunge blokker som kan rase.

Røde varslingsbånd med påskriften rasfare.no henger rundt i byen.

– Bryr folk seg om disse varslene?

– Det er nok begge deler. Men det er veldig viktig at fotgjengere tar hensyn til dem, sier Grøttum.

Ketil Blom Haugstulen

Gårdeier først dømt, senere frikjent

I 2010 ble en 23 år gammel mann skadet for livet da han fikk en isblokk i hodet i Niels Juels gate på Frogner. Gårdeieren ble av tingretten dømt til fengsel for grov uaktsomhet for ikke å ha sikret taket godt nok, men senere frikjent av Høyesterett.

Bymiljøetaten skriver hver vinter ut bøter for dårlig sikring. Her er ansvaret som påhviler gårdeierne.

Terje Pedersen / NTB scanpix

To biler fikk skader

Det er ikke meldt om personskader, men to biler i Bergstien på St. Hanshaugen ble lørdag ettermiddag truffet av ras og fikk skader på bagasjelokk, frontrute og panser. Gaten ble stengt mens brannvesenet ryddet opp.

Også flere andre steder var brannfolk ute med stigebil for å fjerne truende isblokker.

Også i Drammen og på Hønefoss fikk politiet melding om takras fra bygårder, men heldigvis uten at noen kom til skade.