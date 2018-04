Markarådet lei av at Oslos MDG-byråder skulker møter

Onsdag møtes Markarådet for å diskutere flere viktige saker, som opprettelsen av en nasjonalpark i Østmarka, aktivitetssoner innenfor markagrensen og forslaget om helikopterlandingsplass på politiets beredskapssenter på Taraldrud.

Men blant Markarådets 18 faste medlemmer, mangler representanten for Oslomarkas mest folkerike kommune, Oslo.

Oslos representant, miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) har ikke vært på et eneste møte i rådet som er viktigste organ for å tolke og håndheve Markaloven.

Bergs vara, byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG), har steppet inn for Oslo ved to møter siden 2016.

Nå reagerer både Markarådets sekretariat og friluftsorganisasjonene på at Oslo ikke har møtt på et eneste møte de siste to årene.

– Håper de strammer seg opp

– Jeg er skuffet over at de, som en burde forvente hadde tatt dette alvorlig, ikke møter. Oslo-byrådet bør gå foran som et godt eksempel, med respekt for Markarådet som et viktig organ, sier leder i Oslo og omegn friluftsråd, Hans-Petter Aas.

Han er også nestleder i Markarådet. Han mener det diskuteres saker som er viktige for Oslos befolkning og at Oslo-byrådet nå begynner prioritere rådet.

– Håper at de strammer seg opp. Det er ikke flere møter enn at det bør gå an å få stilt med en representant, sier Aas.

Fakta: Markarådet Ble opprettet i 2009 da Markaloven trådte i kraft. Rådet arbeider for å fremme lovens formål og har en ombudsmannsfunksjon. Kan ta opp og gjøre ansvarlig myndighet oppmerksom på prinsipielle og overordnede problemstillinger, samt avgi uttalelser i konkrete saker. Markarådet skal være en møteplass hvor folkevalgte, frivillige organisasjoner, grunneiere og beboere kan utveksle informasjon, erfaringer og synspunkter på markaloven. Rådet skal avholde minst to møter pr. år. Rådet har 18 medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse oppnevnes for fire år av gangen av Klima- og miljødepartementet. Blant medlemmene finner vi Oslo kommune, Romerike-regionen, Follo-regionen, Asker/Bærum, kommunene i Buskerud og Oppland, Skiforeningen, Oslo og Omland Friluftsråd, Oslo idrettskrets, Norges Skogeierforbund og interessegruppen for hytteeiere i Marka.

– Fravær på samtlige møter

I årsberetningen for 2016 og 2017 står det:

«Markarådets arbeidsutvalg har merket seg at Oslo kommune ikke har prioritert oppmøte i rådet. Fast medlem i rådet har fravær på samtlige fire møter de to siste år. Varamedlem møtte på to møter i 2016, men kommunen var ikke representert på møter i 2017. Fordi Oslo kommune er en stor og viktig aktør i Marka, har rådets leder henvendt seg til byrådsleder, med oppfordring om at rådets møter prioriteres i fremtiden.»

En av flere betente saker behandlet av Markarådet: Sier nei til elsykler på stier i Marka

Nittedal kommune

Rådsleder: – Underlig at de ikke stiller

– Jeg har sendt en henvendelse til byrådslederens kontor, der vi etterlyste engasjement i Markarådet. Men vi har ikke fått noe svar, sier Nittedal-ordfører og leder i Markarådet, Hilde Nysten Thorkildsen (Ap).

– Jeg synes det er trist og beklagelig. Oslo har en viktig stemme inn i markarådet, og den blir ikke hørt når Oslo ikke møter opp. Jeg synes det er underlig at de ikke stiller. Det er ikke så komplisert. Er du oppnevnt som representant, så stiller du opp godt forberedt. Man møter opp. Har man ikke tid til å møte, bør man ikke si ja til å sitte i rådet, sier Thorkildsen.

– Noen mener at Markarådet har lite reell makt siden det kun er et rådgivende organ?

– Markarådet er så relevant som man velger å gjøre det til. Det er et regjeringsoppnevnt råd som skal ivareta Markas interesser. Vi diskuterer temaer om markajus, skogdrift, idrett. Nå skal vi diskutere forslaget om nasjonalpark i Østmarka. Det er viktig for store deler av Oslos befolkning, sier leder i Markarådet, Hilde Nysten Thorkildsen.

Et brennhett tema i Markarådet: Regelendring kan gi frislipp for skogshugst i Marka

– Byrådet er opptatt av Marka

Byråd Berg hadde tirsdag ikke tid til å kommentere kritikken fra Markarådet, men hennes byrådssekretær Daniel Rees (MDG), svarer følgende på hvorfor Oslo ikke har møtt med sin representant i rådsmøtene:

– Det er vi lei oss for. Årsaken er at byråden har en svært tett kalender, og det handler ikke om at byrådet ikke er opptatt av Marka. Vi har blant annet reddet Marka fra aktivitetssonene, vi har økt støtten til natur- og friluftsorganisasjonene betydelig, og vi har tatt initiativ til å etablere nasjonalpark i Østmarka på kommunens eiendom, for å nevne noe, skriver Rees i en e-post.

Prioriterte Aftenposten foran Markarådet

Men heller ikke i årets første møte i Markarådet, er Oslo representert. Sekretariatet i rådet opplyser at begge Oslos representanter er forhindret fra å møte onsdag grunnet bystyremøte.

Markarådets møte onsdag er fra klokken 09 til 12, men Oslo bystyre møtes først klokken 15.

Før det har faktisk byrådene Lan Marie Nguyen Berg og Hanna E. Marcussen gjort en avtale med Aftenposten, fra klokken 10.30–12. Avtalen ble foreslått av byrådene selv.

– Bakgrunnen for forfall i morgen er at det er bystyremøte i morgen, med tilhørende forberedelser, svarer byrådssekretær for miljø og samferdsel Daniel Rees.

– Supperåd

Naturvernforbundets representant i rådet, Gjermund Andersen, har en viss forståelse for at byrådene skulker møtene i rådet.

– Markarådet er tross alt et rådgivende, ikke et besluttende organ. Da Markaloven ble vedtatt, advarte vi mot at dette skulle bli et supperåd. Jeg vil ikke kritisere Oslo kommunes representant for at det kan føles litt meningsløst, sier Andersen.

– Men du har møtt på nesten hver eneste møte?

– Ja, jeg føler at vi må være der. Det er også viktig å ha jevnlig kontakt med de andre organisasjonene og interessegruppene i Marka.

Andersen legger til at han ikke er imponert over Oslo kommunes etterlevelse av Markaloven.

– Oslo er ikke akkurat verdensmester i å følge loven. Bymiljøetaten har vært flinke til å tøye strikken. Blant annet i arbeidet med Linderudkollen skianlegg, der det nå er opprettet en ulovlighetssak fordi man har sprengt og gjort store terrenginngrep, mener Gjermund Andersen i Naturvernforbundet.