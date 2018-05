Taggere slo ned huseier midt på lyse dagen

Ved 14.40-tiden fredag fikk politiet i Oslo melding om at en person var blitt slått ned i Vallegata på Lovisenberg. Mannen blødde fra bakhodet, trolig etter et fall som følge av slagene. Han ble kjørt til legevakt med ambulanse.

– Det var den skadede mannen som ringte inn til oss for å fortelle at han var blitt slått ned av tre ungdommer, sier Tor Gulbrandsen, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Fornærmede skal ha overrasket to gutter og en jenter, alle i slutten av tenårene, idet de tagget på gjerdet til eiendommen hans.

– Mannen har løpt etter ungdommene og tatt dem igjen i Vallegata. Der ble han utsatt for vold. De tre løp deretter nedover Ullevålsveien, sier Gulbrandsen.

Da Aftenposten snakket med politiet ved 15.20-tiden, var ingen pågrepet for hendelsen. Flere patruljer leter fremdeles etter de mistenkte.

– Det er volden som gjør at vi tar saken på alvor. Det er ikke ofte at taggere er så aktive midt på lyse dagen. Det at en person er blitt angrepet gjør saken mer alvorlig, sier Gulbrandsen.

Politiet vil opprette en sak mot gjerningspersonene og vil etterforske saken videre.