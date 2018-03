Bilbrann i Groruddalen fredag kveld

– Det har jo vært svært mange bilbranner innenfor et begrenset område de siste årene, så vi tenker jo vårt når noe slikt skjer, men det er for tidlig å si noe om hvordan denne brannen startet, sier operasjonsleder Tor Jøkling ved Oslo-politiet.

Det var litt før klokken 22.30 at Oslo brann- og redningsetat fikk en 110-telefon fra en fortvilet bileier i Grorudveien.

Den dramatiske meldingen var at bilen hans sto i full fyr. Han fryktet også at brannen ville smitte over til andre biler som sto parkert i nærheten.

Men brannvesenet harkort responstid fra stasjonenpå Rommen, og det tok ikkemange minuttene før bilen var slukket og politiet kunne taue inn vraket for undersøkelser.

