Politiet skuffet over Holmenkollen-tilskuere

– Det har vært en god del berusede, også familiefolk. Jeg vet at patruljene som har vært der oppe er skuffet over oppførselen til det man kan kalle normale mennesker. De har oppført seg ufint mot både politiet og andre mennesker, sa operasjonsleder Tor Jøkling til VG.

Han sier at om folk hadde klart å stå rolig i køen, kunne det i teorien ha forløpt smertefritt. Politiets innsatsleder Arve Røtterud, som var på stedet, var svært oppgitt over oppførselen til de som ventet i køene ned fra Holmenkollen.

– Veldig mange her er sterkt beruset av alkohol og går i slåsskamp med politiet for småting. Sånn sett blir man veldig skuffet over veldig mange mennesker og hvordan de oppfører seg, sa han til avisen i 19-tiden.

Flere skadde

Det ble totalt kaos i Holmenkollen-området da publikum i titusenvis forlot området etter femmila, samtidig som hopprennet begynte.

Både politiet, innleide vektere og frivillige mistet kontrollen i kaoset som fulgte. Folk rev ned gjerder og begynte å gå ned til sentrum ved å hoppe ned i T-banesporet. Folk skal ha besvimt i mengden og det var tendenser til panikk.

En kvinne ble alvorlig skadd da hun falt ned i T-banesporet på Voksenlia stasjon litt før klokken 19.30. Da seks personer prøvde å hjelpe henne, fikk alle strømskader, og måtte sendes til legevakten. En annen person falt ned på sporet ved Besserud person, men pådro seg kun sårskader. Samtidig ble en jente påkjørt av en bil ved Jarbakken. Tilstanden hennes er ukjent.

For å få skadde ut av området måtte det settes inn helikopter.

Rystede skiutøvere

– Det er helt jævlig, for å være ærlig. Det skal ikke være slik, sa en rystet Robert Johansson til NTB.

OL-helten var tydelig preget, selv om det i selve hoppanlegget ikke var tegn til verken slåssing eller bråk.

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Er det folk som har sett på langrennet? Dette hadde vi virkelig ikke håpet på. Det skal ikke skje på en så fin skidag i Kollen, fortsatte Søre Ål-hopperen.

Tromsø-hopperen Johann-André Forfang synes situasjonen er veldig synd.

– Dette skal ikke skje. Det er ekstremt trist å høre på en dag som bare skal være fest og moro. Jeg håper det går bra med dem som er skadd. Det er dumt om noen virkelig har gått i T-banesporet, sa han.

Mange fler enn forventet

– Vi synes dette er veldig leit som arrangør, forteller pressesjef Emilie Nordskar i Holmenkollen skifestival.

Hun sier til TV 2 at arrangørene har hatt en god og tett dialog med både Ruters vektere, politi og frivillige, men at det kom langt flere til Holmenkollen enn det de hadde forventet.

– Vi forventet at utrolig mange mennesker ville komme opp hit, og regnet med rundt 100.000 mennesker i løpet av helga, men det viser seg at det kom over 100.000 bare i dag, og det er et vesentlig større antall mennesker enn det vi hadde regnet med. Da oppsto det problemer.