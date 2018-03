Påskestengt på T-banen mellom Tøyen og Helsfyr

Årsaken er nødvendig vedlikehold av T-baneskinner, tuneller, elektrisk anlegg og annen infrastruktur, melder Sporveien i en pressemelding.

– Her skal det skiftes fem veksler, og noe skinnegang. Det skal etterses og skiftes strømskinner, elektroinstallasjoner skal få nødvendig revisjon, tunellene skal dryppsikres og drenering utbedres, skriver kommunikasjonsrådgiver Jan Rustad i Sporveien i pressemeldingen.

Lysarmatur på Helsfyr T-banestasjon skal også byttes ut.

Slik kommer du deg dit du skal

Det blir satt opp busser mellom Tøyen og Helsfyr. Bussene vil gå fra følgende holdeplasser:

1. Tøyen skole, plattform C i Hagegata.

2. Ensjø T, i Ensjøveien.

3. Helsfyr bussterminal, plattform H.

T-banen vil kjøre slik:

Linje 1 kjører kun mellom Frognerseteren og Majorstuen.

Linje 2 kjører mellom Østerås og Veitvet, og mellom Helsfyr og Ellingsrudåsen.

Linje 3 kjører mellom Kolsås og Sinsen via Tøyen, og mellom Helsfyr og Mortensrud.

Linje 4 kjører mellom Vestli og Majorstuen via Storo, og mellom Helsfyr og Bergkrystallen.

Linje 5 kjører som normalt.

På linje 2 og 3 vil skiltene endres, til Veitvet og Sinsen.

Ber reisende beregne ekstra tid

Bussene vil ha andre rutetider enn T-banen. Det vil også ta lengre tid med buss enn bane, advarer Sporveien.

I tillegg vil T-banelinjene få endret rutetidene mens arbeidene pågår.

Årsaken til at arbeidene gjøres i påsken, er at det er den tiden på året med lavest trafikk, skriver Sporveien. De vil ha personell på plass for å hjelpe reisende.