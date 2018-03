Den skadede mannen ble funnet av forbipasserende ved 06-tiden mandag. Tidlig natt til mandag ble det avfyrt skudd på Lambertseter og politiet etterforsker sakene i sammenheng.

I forbindelse med Lambertseter-saken er det i løper av mandagen pågrepet tre mistenkte til, slik at tilsammen fem personer er pågrepet og siktet for grov våpenovertredelse.

Mannen fra Bjørndal er nå identifisert som en polsk mann. Hans pårørende i Polen er varslet og de er på vei til Norge.

– Den skadede på Bjørndal er en person som vi nå ikke setter i sammenheng med noe av det som skjedde på Lambertseter. nå. Vi jobber nå med vitneavhør og opplysninger rundt hendelsen på Bjørndal for å få et bedre bilde av det som har skjedd og foranledningen til det, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

– Vet dere om vedkommende ble skutt på Bjørndal eller et annet sted?

– Vi håndterer det som et åsted.

Metlid, som er sjef for seksjonen for alvorlig kriminalitet i Oslo-politiet, ønsker ikke å svare på om politiet har funnet tomhylser på Bjørndal.

– Det er opplysninger i Lambertseter-saken som gjør at vi etterforsker sakene i sammenheng, men disse opplysningene er ikke knyttet til offeret på Bjørndal, sier Metlid.

– Var han et tilfeldig offer?

– Vi holder alle muligheter åpne.

Bilen til offeret på Bjørndal, en sort golf 1998-modell, ble funnet noen hundre meter unna i Meklenborgveien. Politiet er svært interessert i opplysninger rundt bilen og observasjoner i tilknytning til den.

Politiet mener at bilen trolig ble hensatt i Meklenborgveien kort tid etter skytingen kl. 06.09.

Tidligere mandag fortalte Metlid dette på en pressekonferanse:

– Vi står trolig overfor hendelser som kan være en konflikt eller oppgjør i et kriminelt miljø i Oslo. Vi etterforsker om det er sammenhenger og har tatt høyde for det. Det er organisert en større innsats der et team jobber med begge hendelsene.

Hun sier at sakene har høy prioritet for politiet, og at de «kraftsamler mye ressurser» i forbindelse med etterforskningen.

Metlid sier at det er ett polititeam som jobber med begge hendelsene.

Siktet etter Lambertseter-skytingen – våpen funnet i bil

Tre av de fem mistenkte i Lambertseter-saken ble pågrepet av politiet i en bil i St. Halvards gate i Gamlebyen, ikke langt fra politihuset på Grønland, få minutter etter at politiet fikk melding om skyteepisoden.

Pågripelsen skjedde ved hjelp av vitnebeskrivelser av en bil på åstedet på Lambertseter.

Det er tatt beslag i flere våpen, men Metlid ønsker, av hensyn til etterforskningen, ikke å fortelle hvor mange og hvilken type våpen dette er.

Det var skyteepisoder på Bjørndal i både 2016 og 2017. Politiet mener det ikke er noen sammenheng mellom dagens skyting og disse to episodene.

Vil ha tips fra publikum

Politiet vil komme i kontakt med folk som kan ha sett eller hørt noe.

– Det er viktig at vi får opplysninger om personer og biler man kan ha sett både før og etter hendelsene. Selvsagt er vi også interessert i å snakke med folk som vet noe om det som har skjedd, sier Metlid.

Politiet ønsker tips etter skyting på Lambertseter i natt, og etter skyting på Bjørndal i dag tidlig: Tips, bilder eller video ifm begge hendelsene kan sendes til politiet her: https://t.co/qvoXET1dE9 eller ring 22 66 99 66 pic.twitter.com/u3QaaUU58S — Oslo politidistrikt (@politietoslo) March 12, 2018

Politiet oppretter nå en tipskanal. Der kan man blant annet laste opp videoer og bilder.