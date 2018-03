Politiet om skyteepisodene: Trolig oppgjør i kriminelt miljø

– Vi står trolig overfor hendelser som kan være en konflikt eller oppgjør i et kriminelt miljø i Oslo. Vi etterforsker om det er sammenhenger, og har tatt høyde for det. Det er organisert en større innsats, som jobber med begge hendelsene i natt, sier Grete Lien Metlid, sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo politidistrikt, på en pressekonferanse.

Hun sier at sakene har høy prioritet for politiet og at de «kraftsamler mye ressurser» i forbindelse med etterforskningen.

Det er ett team fra politiet som jobber med begge hendelsene, opplyser Metlid.

Kriminalteknikere jobber fortsatt på begge steder.

Tre personer siktet etter Lambertseter-skytingen

Tre personer er siktet for brudd på våpenloven etter hendelsene på Lambertseter.

Det er personer som politiet kjenner fra før av. De er fortsatt i avhør.

De tre ble pågrepet i en bil i St. Halvards gate i Gamlebyen, ikke langt fra politihuset på Grønland, få minutter etter at politiet fikk melding om skyteepisoden.

Det skjedde etter vitnebeskrivelser av en bil på stedet på Lambertseter.

Det er tatt beslag i våpnene og bilen.

Audun Braastad/NTB scanpix

Håper å klargjøre identitet i dag

Ingen er blitt pågrepet etter skytingen på Bjørndal i dag tidlig.

Tilstanden for mannen som ble skutt er kritisk, men stabil, ifølge Metlid.

Politiet regner med at identiteten til offeret på Bjørndal blir klar i løpet av dagen.

De har foreløpig ikke grunnlag for å si om offeret for skytingen tilhører et kriminelt miljø.

Det var skyteepisoder på Bjørndal både i 2016 og 2017. Politiet mener det ikke er sammenheng mellom dagens skyting og disse to episodene.

Vil ha tips fra publikum

Politiet vil komme i kontakt med vitner som kan ha sett eller hørt noe.

– Det er viktig nå at vi får opplysninger om observasjoner, personer og biler man kan ha sett både i forkant av hendelsene og i etterkant av hendelsene, og selvsagt er vi interessert i å snakke med folk som vet noe om det som har skjedd, sier Metlid.

De oppretter nå en tipskanal. Der kan man blant annet laste opp videoer og bilder.

Politiet ønsker tips etter skyting på Lambertseter i natt, og etter skyting på Bjørndal i dag tidlig: Tips, bilder eller video ifm begge hendelsene kan sendes til politiet her: https://t.co/qvoXET1dE9 eller ring 22 66 99 66 pic.twitter.com/u3QaaUU58S — Oslo politidistrikt (@politietoslo) March 12, 2018

To skyteepisoder på seks timer

Natt til mandag ble tre personer pågrepet etter en skyteepisode på Lambertseter.

Vitner fortalte at to biler kjørte raskt fra stedet. En politipatrulje stanset en bil som passet til beskrivelsen, og fant et skytevåpen. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 00.20.

Like etter klokken 06.00 mandag morgen, ble en mann funnet alvorlig skadet i et parkeringshus på Bjørndal. Mannen var skutt og muligens utsatt for annen vold.