«Vi forventer at det vil oppstå forsinkelser og innstillinger inntil videre. Dette skyldes en påkjørsel», opplyser Ruter.

Det er ingen trafikk i tunnelen mellom Nationaltheatret og Majorstuen i noen av retningene. Ruter anbefaler reisende å finne andre løsninger og beregne ekstra god tid.

Inntil situasjonen er løst, vil alle østlige linjer snu ved Stortinget stasjon. De vestlige linjene snur på henholdsvis Borgen, Frøen og Blindern.

– Det har vært en påkjørsel. Ingen tog vil passere stasjonen frem til nødetatene er ferdig på stedet, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Rustad i Sporveien.

Vedkommende som ble påkjørt, ble erklært død på stedet, opplyser politiet.

Stasjonen ble evakuert

Ved Nationaltheatret stasjon er oppbudet fra nødetatene svært stort. Politiet har sperret av hovedinngangen i østlig retning. Togtrafikken går som normalt, med reisende må benytte andre innganger.

Den australske studenten Deon Jooste var på perrongen like etter at ulykken skjedde. Han forteller at dørene forble lukket i 10 minutter.

– Deretter fikk alle beskjed om å evakuere vognsettet og stasjonen, forteller Jooste.