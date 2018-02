For under én måned siden kunngjorde Bane Nor at de fjerner 1500 gratis parkeringsplasser, og før jul i fjor ble det kjent at prisen på pendlerparkering i Oslo-regionen vil bli femdobbelt, skriver Nettavisen.

Nå er det 17 nye stasjoner, primært i Oslo-regionen, som får innført betaling for parkering. Det gjelder stasjonene Tangen, Nittedal, Frogner, Lindeberg, Spikkestad, Hokksund, Holmestrand, Sande, Skoppum, Stokke, Arna, Billingstad, Blommenholm, Hvalstad, Slependen, Vakås og Høn.

Prisen på parkering ved en stasjon vil variere fra 100 kroner til 860 kroner pr. måned, skriver avisen.

– Vi gjør dette for å sørge for at de som trenger å parkere ved stasjonen, faktisk får plass. Vi vil oppfordre folk som har anledning til det, til å bruke andre fremkomstmidler for å komme seg til stasjonen, sier Kristin Paus i Bane Nor Eiendom til Nettavisen.

Hun avviser at Bane Nor gjør dette for å tjene penger, men innrømmer at det er meningen at Bane Nor på sikt skal bli selvfinansiert.