Fakta: Høyeste snødybde i januar måned 2018: 102 cm 2006: 121 cm 2004: 106 cm 1995: 108 cm 1994: 107 cm Gjelder målestasjonen på Bjørnholt i Nordmarka Kilde: Gustav Bjørbæk

Det er nå over en meter snø på Bjørnholt i Nordmarka. Vi må 12 år tilbake for å finne tilsvarende snømengder første måned i året på Bjørnholt. Februar er like fin, så langt, så det er bare å komme seg ut i Marka.

Pensjonert statsmeteorolog Gustav Bjørbæk har talt skidager og ført statistikk over skisesongene for Skiforeningen i en årrekke. Den tidligere statsmeteorologen er også aktuell med boken Marka på sitt beste, en bok om snø, skimuligheter, islagte vann og klimaendringer i Oslomarka, som kom ut i fjor høst.

Ifølge Bjørbæk har det kun vært fem januarmåneder hvor det har vært målt over en meter med snø på målestasjonen på Bjørnholt i Nordmarka siden 1985. Årene 1994, 1995, 2004, 2006 og 2018 var over en meter med snø på Bjørholt.

Selv godt trente mosjonister kan bli forbigått av dem som har trent mye langrennsteknikk. Dette er skiekspertens beste teknikktips.

Heidi Anne Johnsen

Full pott i januar

Det føres statistikk over antallet skidager hver sesong. I januar i fjor ble det ikke målt noen skidager på Bjørnholt i det hele tatt. (Da var maks dybde på Bjørnholt kun 17 cm.) Snødybde må være mer enn 25 cm for å regnes med i statistikken, selv om det kjøres opp løyper også når de er mindre enn 25 cm, på snø enkelte steder. I desember samme sesong ble det heller ikke registrert noen skidager. Til sammenligning ble det i januar i år registrert 31 skidager.

Ifølge Bjørbæk var det også fem skidager i desember 2017. I Asker ble det nesten full pott, med 30 skidager i januar i år. I Enebakk i Østmarka, som ligger noe lavere, ble det målt 21.

– Tendensen går mot færre skidager og kortere vintre, men vi kan sikkert forvente en og annen god vinter til, men sjeldnere enn tidligere. Det blir høyst sannsynlig flere dårlige vintre fremover, så benytt anledning nå, sier Bjørbæk.

Heidi Anne Johnsen

Hele vintre under ett

Ser vi på hele sesonger under ett, må vi tilbake til vinteren 2010/11 for å finne maksimum snødybde på over meteren. Da var den oppe i 103 cm. Maksdybden i 2005/2006 endte på 124 cm på Bjørnholt. Forrige rekord må vi helt tilbake til vinteren 1994/95 for å finne. Høyeste måling den vinteren på Bjørnholt var 128 cm. Mange husker kanskje vinteren 1987/88 – da var høyeste snødybde målt på Bjørnholt i løpet av sesongen to meter.

Heidi Anne Johnsen

Lange køer på serveringsstedene

Hege Blichfeldt Sheriff, løypesjef i Skiforeningen, er strålende fornøyd med sesongen så langt. Det finnes ingen oversikt over hvor mange som har vært ute på ski, men det finnes noen indikatorer.

– Kikut har hatt køer langt ut på tunet. Også på Vangen i Østmarka har det vært vanvittig mye folk.

– Vi har 2.200 kilometer med løyper. Og nå kjøres det meste opp. Hvis det er noen løyper som ikke er preppet så er det fordi vi ikke har rukket det, sier løypesjefen.

Med de snømengdene vi har nå kjøres det også flere løyper ned mot boområdene og i parker.

Flere avganger for «skibussene» til Maridalen og Solemskogen

Sist helg gikk busslinje 51 til Skar i Maridalen og 56 til Solemskogen i Lillomarka over til halvtimesavganger på søndager og helligdager. Det vil de fortsette med til over påske. Og med en avgang i timen har flere busser vært så fulle at ikke alle har kommet med. Parkeringsplassene på disse populære utfartsstedene har også vært overfylte på de fine søndagene i vinter.

Dermed er det litt lettere å komme seg ut i Marka uten bil. Og kortere ventetid på holdeplassen for svette skiløpere som må tåle en hustrende avslutning på turen.

Fakta: Unngå den største trafikken på skituren? Vurder først: Kan jeg gå hjemmefra? Kan jeg ta kollektivt (for eksempel skibussen)? Kan jeg gå litt tidligere eller senere enn normalt? Unngå de tre mest populære utgangspunktene i Oslo, som er Sognvann, Frognerseteren og Skansebakken i Sørkedalen. NB! Holmenkollmarsjen går lørdag 10. februar, da er det ekstra mye folk og parkeringsrestriksjoner her.

Fakta: Her noen turforslag: Kjekstadmarka Gjellebekk parkering nær Liertoppen. Runde innom ROS-hytta, bruk turplanleggeren og gjør turen passe lang (flere alternative runder) Vestmarksetra Buss til Sollihøgda, gå om Mikkelsbonn, Furuholmen til Vestmarksetra og Kattås, ev. over jordene til Tanum skole. Buss tilbake til Sandvika/Oslo. Krokskogen vest Sollihøgda: buss eller romslig parkering på Høymyr. Lettere tur til Sørsetra eller langtur via Kleivstua til Løvlia. Bærumsmarka Buss eller romslig parkering på Årnes innenfor Bogstadvannet (NB! Holmenkollmarsjen kan skape trafikkproblemer den 10/2) Tur til Brunkollen eller Vensåsseter. Nordmarka sør Buss eller romslig parkering på Skar. Løype over Øyungen til Kikutstua. Romeriksåsene Brovoll: tur til Hakkim og/eller Sjonken. Østmarka Romslig parkering på Grønmo eller Sandbakken. Tur til Vangen. Krokskogen nord/Nordmarka nord: Ta skibussen fra Sognsvann eller sentrum til Ringkollen eller Mylla Dam. Gå hjem via Løvlia eller Kikutstua. Kilde: Skiforeningen