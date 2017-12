Gir opp å selge 149 nye leiligheter på Storo

Neste høst skal Storotunet stå ferdig. Det er et digert prosjekt med Norges største kino, hotell, barnehage og serveringssteder. I tillegg til 149 leiligheter.

Ingen trær vokser inn i himmelen. Det gjorde ikke boligmarkedet heller. Plutselig ble det vanskelig å selge.

Leilighetene ble lagt ut for salg i våres, akkurat da markedet falt og viljen til å betale for nye boliger ble mye mindre. Det merket utbyggeren, som bare hadde solgt et halvt dusin leiligheter. Kjøperne har fått tilbud om å annullere kjøpet. Utbyggeren bestemte seg da for å gå for utleie i stedet for salg.

Ga opp forsøket på å selge

– Det var den opprinnelige planen. Vi skulle bygge utleieleiligheter i komplekset på Storo. Men i det hete markedet vi hadde i fjor, bestemte vi oss for å forsøke å selge leilighetene. Da markedet plutselig snudde og betalingsviljen ble mindre, gikk vi tilbake til den opprinnelige planen, sier visekonsernsjef Ole-Christian Hallerud i Olav Thon Gruppen. – Hvor mye taper dere på dette? – Umulig å si. Utleie og salg er to helt forskjellige regnestykker. Vi får selvfølgelig mindre penger inn på kort sikt når vi ikke selger, men vi har økonomiske muskler og et evighetsperspektiv på det vi driver med. På lang sikt kan det være lønnsomt å leie ut. Dette er ikke dramatisk på noen måte.

– Hva er galt med prosjektet? – Ingenting. Vi mener det er like godt som det alltid har vært, men markedet fikk en trøkk, og da var ikke kjøperne der lenger, sier Hallerud.

Billigere leiligheter selger fortsatt

Rett over veien for Storotunet er Veidekke i ferd med å rydde tomten der selskapet planlegger å bygge 250 leiligheter i Nyegaardskvartalet.

– Vi solgte 27 leiligheter på første salgsdag, og har nå på fire uker solgt 42, sier regionleder Anders Holmlund i Veidekke Eiendom, region Øst. De starter ikke opp med å bygge før halvparten av leilighetene, 125, er solgt. Der håper han å være i løpet av 2018. De første leilighetene er planlagt ferdige høsten 2020.

Kjøperne er der, men de er vanskeligere å finne

– Markedet er tøffere, men kjøperne er der ute, sier Holmlund som mener deres suksess så langt er tuftet på den klassiske treenigheten: – Vi har truffet med kombinasjonen av konsept, kvalitet og pris. Dessuten hjelper det godt at prosjektet er ett av de første, og det desidert største, boligprosjektet som er miljøsertifisert. Dagens kjøpere er opptatt av miljø, sier Holmlund.

Hallerud i Thon-gruppen har en litt annen forklaring på at konkurrentene har fått til det de ikke klarte: – De har lavere priser. De har priset seg om til det nye markedet. – Kunne ikke dere gjort det? – Jo, men vår vurdering har vært at det i dagens marked er mer interessant for oss å bygge for leie enn for å selge, sier Hallerud.

– Kanskje er ikke fortettingsbehovet så stort, likevel?

Leder i bydelsutvalget i Nordre Aker, Per Henry Christiansen (H), har ikke noen mening om at bydelen får et stort antall utleieboliger:

– I veldig mange land er det den vanligste boformen. Hvis det bare blir ordentlig organisert, og det har jeg tiltro til at Olav Thon Gruppen vil gjøre, så ser jeg ingen betenkeligheter, sier Christiansen som er mer opptatt av en annen side ved denne boligsaken.

– Ja, den illustrerer at presset på boligmarkedet, og behovet for fortetting i villastrøk, ikke er så stort som enkelte politikere har gitt uttrykk for.