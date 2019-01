Mann skadet i skyting i Oslo – en mann pågrepet

Politiet fikk meldingen om skytingen klokken 1.26 natt til lørdag og bevæpnet seg da de rykket ut, forteller operasjonsleder Per-Ivar Iversen til NTB klokken 4.30.

Da de kom til stedet hadde både gjerningsperson og fornærmede dratt. En patrulje dro derfor til legevakten, hvor de påtraff fornærmede.

Mannen fremstår som lettere skadet.

Kjenning av politiet

Den mistenkte gjerningspersonen, en mann i starten av 20-årene, ble pågrepet på en bensinstasjon like ved åstedet.

Til NTB bekrefter Iversen at mannen er en kjenning av politiet.

Fire jevnaldrende personer som befant seg på bensinstasjonen sammen med mannen, er også brakt inn til avhør og har status som anholdt. De er ikke mistenkt i saken.

Politiet kjenner ikke til relasjonen mellom mistenkte og fornærmede.

Skjedde utenfor konsert

Skytingen fant sted utenfor Eventhallen i Oslo, hvor den britiske rapperen Geko holdt konsert, ifølge VG.

– Vi har ingen opplysninger om at skytingen hadde noen relasjoner til konserten, sier Iversen til NTB.

På Instagram beklager rapperen til fansen. «Det ble skutt under showet mitt. Beklager til alle som kom for å se meg, og jeg håper alle som ble truffet, er ok. Elsker dere alle»

Vektere tok våpenet

Før politiet kom til stedet gikk flere vektere sammen og fikk tatt fra mistenkte skytevåpenet.

– De fikk avverget en videre situasjon, sier Iversen.

– Men i utgangspunktet oppfordrer vi ikke privatpersoner om å gå i konflikt med noen som har et skytevåpen, tilføyer han.

Politiet har vært i kontakt med en titalls vitner på stedet, og driver åstedsundersøkelser og avhør utover natten.