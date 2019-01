Per Annar Holm / Per Annar Holm

I forrige kastet NSB seg inn i bildelingsmarkedet i Oslo. NSB, som de fleste forbinder med tog, har satt 250 elbiler rundt i Oslo. Bilene leies ut for 5 kroner minuttet. De låses opp digitalt med en app på mobilen.

Ifølge Synne Homble, konserndirektør mobilitet og reiseliv i NSB, er det lenge siden NSB bare var et togselskap. Dagens NSB er et mobilitetsselskap, altså et bevegelighetsselskap, ifølge henne. (Det som er mobilt er lett å flytte, ifølge Store Norske Leksikon).

– Et mobilitetsselskap hjelper kundene å reise enkelt fra dør til dør. Vi tilbyr reiser med tog og buss, og bygger ut med tilleggstjenester som gjør det mulig å komme hele veien frem dit du skal. Vi lager gode digitale løsninger for å planlegge og handle hele reisen med færrest mulig tastetrykk, sier konserndirektøren.

Braastad, Audun / NTB scanpix

– Hvorfor er NSB, som jo folk flest forbinder med togdrift, blitt et mobilitetsselskap?

– Transportbransjen og måten vi reiser på er i stor endring. Vår rolle er å bidra til å styrke kollektivtrafikken med ny teknologi og digitalisering sammen med transportmiddelet. Det er lenge siden NSB bare drev med tog, påpeker Homble.

Større på buss enn tog

NSB driver ikke bare med tog. Den statseide bidriften eier CargoNett, som driver med transport av gods, og Nettbuss, som er et av de største busselskapene i Norge. NSB-konsernet har rett og slett flere ansatte innen buss enn togvirksomhet. Og nå har de altså begynt med utleie av elbiler.

– Målet er at folk skal kvitte seg med egen bil og leie bil når de trenger noe mer enn tog og buss, sier hun. Vi tror at bildeling er viktig for at folk skal bli boende i sentrum uten å eie egen bil, sier Homble.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Men dere ruller ut 250 nye biler i Oslos gater og tar opp offentlige parkeringsplasser. Da er dere jo med på å øke antallet biler?

– Målet vårt er at disse bilene skal føre til at færre trenger å eie bil.

Københavnere solgte bilen

I en brukerundersøkelse fra København, som har hatt samme ordning en stund, ble folk spurt om de hadde solgt bilen etter at de hadde begynt å bruke Bybil. Svarene tilsier at 1150 hadde solgt bilen.

Ifølge Homble er det ikke meningen at NSB-bilene skal erstatte tradisjonelle bildelingsselskaper.

– Skal man klare seg uten bil i Oslo, må man ha bil tilgjengelig når man trenger det. Særlig unge folk, sier Homble, som mener deres biler er aktuelle for folk som skal handle smått.

– Andre aktører har gode alternativer når man skal på hytta eller fjellet og trenger bil over lengre tidsperiode.

Fakta: NSB tester ut en rekke digitale løsninger i samarbeid med andra aktører NSB har inngått samarbeid med Nabobil. De tester en løsning med kobling av togbillett til Lillehammer og bil videre med Nabobil. NSB har også investert i et selskap som eier taxiappen Mivai. I appen gis oversikt over taxiselskaper i området og informasjon om pris. Man kan booke taxi til fastpris via appen. Satsingen på fremtidsrettede løsninger omfatter også investering i selskapet Applied Autonomy som er spesialister på selvkjørende kjøretøy. Sammen med Applied Autonomy har NSB-konsernet flere piloter på selvkjørende busser. NSB har også selv kjøpt inn to selvkjørende busser. Kilde: NSB

Svein Erik Dahl/Samfoto

Bildelingsbransjen liker dårlig at statseid virksomhet går inn i bildelingsbransjen.

TØI-forsker: – En opplagt konkurrent

Vibeke Nenseth, forsker ved Transportøkonomisk Institutt (TØI), har fulgt bildelingsordningene i flere år. Hun mener bybilene til NSB er en opplagt konkurrent til de andre bildelingsordningene i Oslo.

– I begynnelsen tjente bildelings-selskapene på hverandres suksess. Alle tjente på at de andre også vokste, sier Nenseth.

Nå tror hun de nye NSB-bilene kan føre til at det blir mer konkurranse, særlig fordi NSB har et helt annet apparat i ryggen enn de små selskapene som ikke har offentlig støtte.

– En viktig del av de offentlige støtten er jo å ha tilgang på offentlige parkeringsplasser som jo NSBs bybiler nå har fri tilgang til, sier Nenseth.

280.000 privatbiler i Oslo

Hun mener samtidig at det er positivt at det kjøres mange bybiler rundt i byen. Ifølge Nenseth er det 280.000 privatbiler i Oslo.

– Hvis alle hadde gått over til delebil hadde det kun vært behov for 25.000-30.000 biler i Oslo, sier hun.

– En øyeåpner for bildeling

Nenseth er spent på hvordan det vil gå fremover.

– Autolib i Paris, som var offentlig eid, hadde 4000 delebiler som kjørte rundt i Paris. Bilene var både trendy og kule i bybildet. De hadde 150.000 abonnenter. Det var en suksess i fem år, så klarte de ikke å finansiere dem lenger. I fjor sommer måtte de legge ned, da de ikke var økonomisk levedyktig lenger.