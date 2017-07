Ny biskop i Oslo: Dette er kandidatene

I januar annonserte Ole Christian Kvarme at han etter 12 år går av som Oslo-biskop.

Hele 69 personer ble foreslått som hans etterfølger til jobben som ny biskop. Nå er disse redusert til fem kandidater.

Fakta: Slik foregår bispevalget: For å bli nominert til biskop, må kandidaten være ordinert prest i Den norske kirke. Først blir det foreslått kandidater. De som er blitt invitert til å foreslå kandidater er menighetsrådene (53 i Oslo), kirkelige fellesråd (Asker, Bærum og Oslo, samt Døvekirken) og ansatte i Oslo bispedømme. Ut fra de nominerte, bestemmer Oslo bispedømmeråd fem kandidater som blir presentert for offentligheten. Frem til 24. august blir det holdt valg for å redusere de fem kandidatene til tre. Kirkerådet, Kirkens øverste ledelse, bestemmer til slutt hvem som blir ny biskop. Ved tilsetting kreves alminnelig flertall blant de 15 medlemmene i rådet.

Før det endelige valget skal tas, skal de fem reduseres til tre. Dette skjer den 24. august. Her kan en lang rekke ulike aktører stemme.

Fakta: Disse har stemmerett når fem kandidater blir tre Menighetsrådene: Det er 53 menighetsråd i Oslo bispedømme. Døveprostiet: Det landsdekkende organet for døve er underlagt Oslo bispedømme. De har åtte menigheter. Prester: Det er 199 prester i Oslo. Vigslede ansatte: I tillegg til prester, har vigslede ansatte, i all hovedsak kantorer, kateketer og diakoner, stemmerett ved bispevalget. I Oslo er det 59 vigslede ansatte. Biskoper: Alle landets 12 biskoper har også stemmerett. Proster: Det er om lag 100 proster i Norge. Professorer i teologi: Også landets professorer har stemmerett.

Hvem som faktisk blir ny biskop, avgjør imidlertid av de 15 medlemmene i Kirkerådet. De er Kirkens øverste organ i Norge, og de er valgt for fire år av gangen.

Avgjørelsen kommer helgen 13–14. september.

Kari Veiteberg (56) : Bymisjonsprest ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken.

: Bymisjonsprest ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken. Sturla Johan Stålsett (53) : Professor ved Det teologiske menighetsfakultet og sønn av tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett.

: Professor ved Det teologiske menighetsfakultet og sønn av tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett. Marit Halvorsen Hougsnæs (57) : Direktør i Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA).

: Direktør i Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA). Anne-May Grasaas (61) : Domprost i Oslo bispedømme. Var også biskopkandidat i Agder og Telemark i 2012.

: Domprost i Oslo bispedømme. Var også biskopkandidat i Agder og Telemark i 2012. Kåre Rune Hauge (58): Sogneprest i Høybråten, Fossum og Stovner menighet i Østre Aker prosti i Oslo.

Rollen som Oslo-biskop er en viktig maktposisjon, både i og utenfor Kirken. Vi stilt tre spørsmål til kandidatene, slik at folk flest kan få et større innblikk i hvem de er og hva de står for. For ennå er det slik at folk flest er medlem av Kirken - også i Oslo. I fjor hadde den ca. 455.000 medlemmer i hovedstaden.

Fakta: Spørsmålene våre Hvor mener du at tyngden i Den norske kirkes arbeid skal ligge? På hvilken måte tror du at Oslo bispedømme vil endres med deg som biskop? Hva skulle du ønske at ble diskutert mer, og hvilket tema skulle du helst ha sett at ble diskutert mindre?

Kari Veiteberg (56):

1. Hvor mener du at tyngden i Kirkens arbeid skal ligge?

Tyngden trekker Kirken helt i bunn hos folk. Både etter skillet mellom stat og kirke, og i det mer og mer flerreligiøse Norge, skal kirken være lys og salt i lokalsamfunnet og i verden. Jeg brenner for en kirke som møter både ungdommen og demente i øyehøyde, og der en uten fast arbeid like gjerne som en med arbeid sier: «Dette er min kirke.»

Når tyngden i arbeidet ligger der livene leves, trengs det i dag en ekstra innsats for å bli kjent med andres tradisjoner for å bedre kunne bo og leve sammen.

2. På hvilken måte tror du at Oslo bispedømme vil endres med deg som biskop?

En konkret endring vil være at biskopen da er en kvinne med krøller som folk sier har en veldig behagelig stemme å høre på og en vakker dialekt. En vil finne meg like mye ute på gaten i snakk med folk, som inne i kirkerom og kontor. Det sies at jeg har en genuin evne til å snakke klokt og engasjerende om Jesus og kristentro.

Jeg drømmer om fortsatt godt lagarbeid i bispedømmet, at stab og medarbeidere får det moro og meningsfylt på jobb. Min teologiske faglighet, særegne gudstjenestekompetanse og erfaring som bymisjonsprest vil forhåpentligvis være til glede og nytte.

3. Hva skulle du ønske at ble diskutert mer, og hvilket tema skulle du helst ha sett at ble diskutert mindre?

Jeg ønsker meg en fast spalte i Aftenposten med følgende overskrift (fra en dåpssalme): «Spør oss ut om tro og håp, nattverd, bønn og barnedåp!» Det hadde vært noe!

Det blir ofte mye prat. Hva med: Hvordan være en god nabo og bidra til at Oslo, Akershus og Bærum blir bedre å bo i for flere? Hvordan feirer vi jul i denne bydelen? Hvordan får vi Daoud, vår palestinske venn i Betlehem, til å erfare at vi ikke har glemt ham?

Jeg skulle gjerne ha sett mindre dyneløfting og kontrollering, mindre synsing og mer undring.

Sturla Johan Stålsett (53):

1. Hvor mener du at tyngden i Kirkens arbeid skal ligge?

Kirkens oppdrag er å feire og formidle troen på Guds kjærlighet og alle menneskers verdighet. Den norske kirkes visjon, «Mer himmel på jord», synes jeg er god. Vi skal feire troen, håpet og kjærligheten i det daglige. Det gjør vi i gudstjenester, dåp, vigsler, gravferder, konserter, fester og fellesskap på tvers av generasjoner og kulturer. Skape høytid i hverdagen!

Og samtidig ha lav terskel: Være utålmodig og modig inkluderende. Stå opp for alle som er alene, for flyktninger og migranter, for familier med dårlig råd, og andre i vanskelige livssituasjoner. Styrke livsmotet.

2. På hvilken måte tror du at Oslo bispedømme vil endres med deg som biskop?

Jeg vil arbeide for en livsnær kirke, sammen med gode krefter i hele bispedømmet – Oslo, Asker og Bærum. Endringer må vi skape sammen. Jeg håper å bidra med mine erfaringer fra ledelse av Kirkens Bymisjon, prestetjeneste på Sagene, faglig arbeid med teologi og samfunn, og internasjonalt solidaritets- og bistandsarbeid.

Jeg har tro på at vi kan være en offensiv folkekirke i et livssynsåpent samfunn, og i en mangfoldig by. Være der når det røyner på. Tilby motvekt til polarisering og frykt.

3. Hva skulle du ønske at ble diskutert mer, og hvilket tema skulle du helst ha sett at ble diskutert mindre?

Jeg vil gjerne at vi får mer rom og tid til viktige livsspørsmål: Hva gir mening? Hva er det å tro? Hvem er Gud? Hva betyr hellig? Hva kan vi håpe på? Hva gir glede? Hva gjør vi med sorgen, ensomheten, uretten?

Og så håper jeg vi kan leve med indre kirkelig uenighet uten at den tar all oppmerksomheten.

Marit Halvorsen Hougsnæs (57):

1. Hvor mener du at tyngden i Kirkens arbeid skal ligge?

De fleste som bor i Norge, hører til i Den norske kirke. Folk flest tar med sine nyfødte og sine døde til kirken for å få dem døpt eller begravet. Titusener av ungdom oppsøker kirken hvert år for å få opplæring i kristen tro og hundretusener tar del i kirkens gudstjenestefeiring på søndag og høytidsdager, kulturarrangementer eller oppsøker kirken i skumringstimen.

Å møte hver eneste en av alle disse, utgjør tyngden av Den norske kirkes arbeid. Biskopen skal se til at de som representerer kirken på disse møteplassene, formidler klar Kristustro, fremtidshåp og nestekjærlighet.

2. På hvilken måte tror du at Oslo bispedømme vil endres med deg som biskop?

Det vil være nytt i Oslo med et kvinneansikt som kirkens mest symboltunge ansikt utad. Jeg er samtidsorientert, kulturåpen og opptatt av hva som skjer av nyskaping i møte mellom ulike kulturer og kontekster, mellom tro og viten, mellom tro og tvil. Jeg kjenner meg som en tvilling av disippelen Tomas, en Tomine, som ofte stiller spørsmål i møte med enkle svar.

Når det er sagt, har Oslo bispedømme eksistert i tusen år og er tuftet på lange tradisjoner og arbeidet til hundrevis av ansatte og frivillige medarbeidere. Det endres ikke på noen måte av en biskop alene.

3. Hva skulle du ønske at ble diskutert mer, og hvilket tema skulle du helst ha sett at ble diskutert mindre?

Det ligger fortsatt uløste utfordringer i spenningen mellom religion, menneskerettigheter og likestilling/diskriminering. Kvinners og ulike minoriteters situasjon er fortsatt graverende og uholdbar i mange religiøse og kulturelle kontekster, også i Norge. Her trengs det mer diskusjon, bedre resonnementer og ny politikk.

Diskusjoner som egentlig bare handler om egen posisjonering, har jeg liten sans for.

Anne-May Grasaas (61):

1. Hvor mener du at tyngden i Kirkens arbeid skal ligge?

Tyngden mener jeg må ligge i å utvikle gudstjenester der Guds kjærlighet blir formidlet på en måte som gir livsmot, mening og håp for fremtiden. Til dette hører målrettet arbeid med å invitere til dåp og opplæring i hva troen på Jesus Kristus innebærer og hvilken praksis den fører til. Lykkes vi med dette, tror jeg flere vil trekkes mot kirkens budskap og fellesskap.

2. På hvilken måte tror du at Oslo bispedømme vil endres med deg som biskop?

Oslo bispedømme omfatter tilsammen 840.000 mennesker fordelt på 75 kirker og 53 lokale sogn i Asker, Bærum og Oslo. Skal det skje endringer i Oslo bispedømme, må disse primært komme gjennom frivillige, ansatte og kirkens medlemmer i lokalmiljøet. Som biskop vil jeg stimulere medarbeidere til å holde sammen fordypning i den kristne tro og et samfunnsengasjement som fremmer rettferdighet, fred og frihet.

3. Hva skulle du ønske at ble diskutert mer, og hvilket tema skulle du helst sett at ble diskutert mindre?

Etter 15 år som prest i Oslo sentrum er min erfaring at det ofte ikke er samsvar mellom det bildet man får av kirken i det offentlige rom og det vi er opptatt av på lokalplanet. De senere år har det vært oppmerksomhet rundt samlivsspørsmål og kirkens organisering og økonomi etter skillet fra staten. Dette er viktige temaer.

Vi bør likevel diskutere mer hvordan vi kan bygge samfunnet og bidra til at respekt, rettferdighet og fred kan trumfe religiøs og politisk ekstremisme, frykt for det fremmede og markedskrefter som gjør gapet mellom fattige og rike større.

Kåre Rune Hauge (58):

1. Hvor mener du at tyngden i Kirkens arbeid skal ligge?

Den norske kirke har et tydelig hovedfokus: Vi skal være en kirke som formidler evangeliet fra og om den levende Jesus på en relevant og livsnær måte.

De viktigste enhetene i Oslo bispedømme er lokalmenighetene i Asker, Bærum, Oslo og i Døvekirken. Som biskop vil jeg utfordre: Hvordan kan vi styrke lokalmenighetene slik at de kan være livskraftige og nær folk der de er?

2. På hvilken måte tror du at Oslo bispedømme vil endres med deg som biskop?

I min tid som biskop vil menighetene i langt større grad avspeile mangfoldet av mennesker i vårt bispedømme. Vi vil få menigheter med et mangfold av mennesker med ulik kulturell og etnisk bakgrunn.

Vi vil ha menigheter som tiltrekker seg barn og ungdom og som tenker nytt om det å være menighet i vår tid.

Jeg vil sammen med ledere i andre tros- og livssynssamfunn arbeide for en livssynsåpen by og livssynsåpne kommuner, der tro og dialog har en viktig og mer naturlig plass i det offentlige rom.

3. Hva skulle du ønske at ble diskutert mer, og hvilket tema skulle du helst ha sett at ble diskutert mindre?

Jeg ønsker meg en kirke som er mer opptatt av å nå ut og mindre opptatt av indrekirkelige spørsmål. At kirken er like opptatt av å lytte og handle som å tale: Hvordan kan kirken inkludere alle slags mennesker? Hvordan kan lokalmenigheten bety en forskjell for lokalmiljøet og for folkene der?

Jeg ønsker at kirkene blir åpne rom som er fylt av samtaler om de store spørsmålene: Finnes det en gudgitt mening med livet? Hva er et godt liv? Finnes det håp? Er jeg overlatt til meg selv med mitt liv og min død eller er Jesus der som veiviser? Hvordan kan vi ta vare på jorden vår og menneskene her slik at folk kan få bedre liv? Vi er kirke ved å dele, tjene og gå sammen med mennesker der de er. Slik lar vi mennesker erfare Gud i 2017.

PS! Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, var en av favorittene i forkant, og mottok flest nominasjoner. Han ble foreslått 37 ganger ifølge Vårt Land. Men han har sagt nei til å bli nominert.